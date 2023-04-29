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الأسد يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط
الأسد يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مبعوث الحكومة الصينية للشرق الأوسط، تشاي جيون. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T10:41+0000
2023-04-29T10:41+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الرئيس الأسد استقبل اليوم المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط تشاي جيون".وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، استقبل المبعوث الصيني في وقت سابق من اليوم.وكانت الصين قد دعت في أبريل/ نيسان الماضي إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية ضد سوريا لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا "قاتم" وأن مسؤولية مساعدة الشعب تقع على عاتق المجتمع الدولي.وكان جيانغ دوان وزير البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قد صرح في شهر آذار/ مارس، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب الاعتراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها فضلاً عن حق الشعب السوري في سبل العيش والنمو وحماية جميع هذه الحقوق".
https://sputnikarabic.ae/20230324/الصين-تتحدث-عن-عودة-سوريا-إلى-الأسرة-العربية-بعد-إعادة-افتتاح-سفارتها-في-السعودية-1075101653.html
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العالم العربي
العالم العربي

الأسد يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

10:41 GMT 29.04.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، روسيا
الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . POOL
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مبعوث الحكومة الصينية للشرق الأوسط، تشاي جيون.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الرئيس الأسد استقبل اليوم المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط تشاي جيون".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، استقبل المبعوث الصيني في وقت سابق من اليوم.
العلم الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
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وكانت الصين قد دعت في أبريل/ نيسان الماضي إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية ضد سوريا لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا "قاتم" وأن مسؤولية مساعدة الشعب تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وكان جيانغ دوان وزير البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قد صرح في شهر آذار/ مارس، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب الاعتراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها فضلاً عن حق الشعب السوري في سبل العيش والنمو وحماية جميع هذه الحقوق".
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