https://sputnikarabic.ae/20230429/الأمن-اللبناني-يوقف-سوريا-بسبب-أغنية-عن-داعش-بثها-في-حفل-زفافه-1076449338.html
الأمن اللبناني يوقف سوريا بسبب أغنية عن "داعش" بثها في حفل زفافه
الأمن اللبناني يوقف سوريا بسبب أغنية عن "داعش" بثها في حفل زفافه
قالت تقارير إعلامية إن الأمن اللبناني أوقف سوريا بسبب قيامه ببث أغنية عن "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) خلال حفل زفافه. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T07:43+0000
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ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني، فإن "القوى الأمنية أوقفت شخصاً من التابعية السورية قبل يومين وبالتحديد في اليوم الذي تلا حفل زفافه من مكان سكنه في بلدة يارون الجنوبية".وأوضح مراسل الموقع أن سبب التوقيف هو قيام السوري ببث "أغنية تمجد تنظيم داعش في حفل الزفاف الذي أقامه في بلدة الطيري".وأوضح مراسل الموقع أن المعلومات "رجحت أن تكون الوفاة بسبب تعرضه لصعقة كهربائية".طالع أيضا: "ستاتيستيكس ليبانون": عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين و43 ألفا
https://sputnikarabic.ae/20230402/-مفوضية-اللاجئين-تطالب-برفع-المساعدات-للنازحين-السوريين-في-لبنان-والأخير-يرفض-تساوي-راتب-وزير-1075423479.html
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أخبار لبنان, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار لبنان, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الأمن اللبناني يوقف سوريا بسبب أغنية عن "داعش" بثها في حفل زفافه
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قالت تقارير إعلامية إن الأمن اللبناني أوقف سوريا بسبب قيامه ببث أغنية عن "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) خلال حفل زفافه.
ووفقا لموقع
"النشرة" اللبناني، فإن "القوى الأمنية أوقفت شخصاً من التابعية السورية قبل يومين وبالتحديد في اليوم الذي تلا حفل زفافه من مكان سكنه في بلدة يارون الجنوبية".
وأوضح مراسل
الموقع أن سبب التوقيف هو قيام السوري ببث "أغنية تمجد تنظيم داعش في حفل الزفاف الذي أقامه في بلدة الطيري".
وفي سياق آخر عثرت قوى الأمن في النبطية، "على جثة شاب سوري في بلدة عين قانا على عامود الكهرباء، وتولت فصيلة جباع التحقيق بالحادث".
وأوضح مراسل الموقع أن المعلومات "رجحت أن تكون الوفاة بسبب تعرضه لصعقة كهربائية".