عربي
https://sputnikarabic.ae/20230429/الإمارات-تعلن-إجلاء-مواطنين-ورعايا-16-دولة-من-السودان-1076464427.html
الإمارات تعلن إجلاء مواطنين ورعايا 16 دولة من السودان
الإمارات تعلن إجلاء مواطنين ورعايا 16 دولة من السودان
أجلت دولة الإمارات، عددا من مواطنيها ورعايا 16 دولة من السودان الذي يشهد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T15:47+0000
2023-04-29T15:47+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/15/1056818120_0:69:1065:668_1920x0_80_0_0_e535ff5193c417e3be6088a2a97e392a.jpg
وذكرت صحيفة "البيان"، اليوم السبت أن المواطنين الإماراتيين ورعايا الدول الأخرى وصلوا على متن طائرة قادمة من السودان.وأشارت إلى أن الطائرة أقلت الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن عملية الإجلاء كللت بالنجاح، لافتة إلى أنها تأتي في إطار جهود الإمارات الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين.يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الصراع الأخطر في السودان دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230429/آبي-أحمد-يجري-محادثات-هاتفية-مع-البرهان-وحميدتي-شعب-السودان-يستحق-السلام-1076457240.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/15/1056818120_42:0:1023:736_1920x0_80_0_0_3ac8212e22f102710d71e4336f97a3a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي

الإمارات تعلن إجلاء مواطنين ورعايا 16 دولة من السودان

15:47 GMT 29.04.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBطيران الإمارات
طيران الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
تابعنا عبرTelegram
أجلت دولة الإمارات، عددا من مواطنيها ورعايا 16 دولة من السودان الذي يشهد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وذكرت صحيفة "البيان"، اليوم السبت أن المواطنين الإماراتيين ورعايا الدول الأخرى وصلوا على متن طائرة قادمة من السودان.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
آبي أحمد يجري محادثات هاتفية مع البرهان وحميدتي: شعب السودان يستحق السلام
12:31 GMT
وأشارت إلى أن الطائرة أقلت الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن عملية الإجلاء كللت بالنجاح، لافتة إلى أنها تأتي في إطار جهود الإمارات الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين.
يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الصراع الأخطر في السودان دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала