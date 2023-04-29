https://sputnikarabic.ae/20230429/الإمارات-تعلن-إجلاء-مواطنين-ورعايا-16-دولة-من-السودان-1076464427.html
الإمارات تعلن إجلاء مواطنين ورعايا 16 دولة من السودان
الإمارات تعلن إجلاء مواطنين ورعايا 16 دولة من السودان
أجلت دولة الإمارات، عددا من مواطنيها ورعايا 16 دولة من السودان الذي يشهد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T15:47+0000
2023-04-29T15:47+0000
2023-04-29T15:47+0000
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قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "البيان"، اليوم السبت أن المواطنين الإماراتيين ورعايا الدول الأخرى وصلوا على متن طائرة قادمة من السودان.وأشارت إلى أن الطائرة أقلت الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن عملية الإجلاء كللت بالنجاح، لافتة إلى أنها تأتي في إطار جهود الإمارات الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين.يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الصراع الأخطر في السودان دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230429/آبي-أحمد-يجري-محادثات-هاتفية-مع-البرهان-وحميدتي-شعب-السودان-يستحق-السلام-1076457240.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
الإمارات تعلن إجلاء مواطنين ورعايا 16 دولة من السودان
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أجلت دولة الإمارات، عددا من مواطنيها ورعايا 16 دولة من السودان الذي يشهد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وذكرت صحيفة "البيان"
، اليوم السبت أن المواطنين الإماراتيين ورعايا الدول الأخرى وصلوا على متن طائرة قادمة من السودان.
وأشارت إلى أن الطائرة أقلت الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن عملية الإجلاء
كللت بالنجاح، لافتة إلى أنها تأتي في إطار جهود الإمارات الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين.
يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الصراع الأخطر في السودان
دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.