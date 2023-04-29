https://sputnikarabic.ae/20230429/الحكومة-اليمنية-تجلي-246-شخصا-من-رعاياها-في-السودان-1076466428.html
الحكومة اليمنية تجلي 246 شخصا من رعاياها في السودان
الحكومة اليمنية تجلي 246 شخصا من رعاياها في السودان
أعلنت الحكومة اليمنية، أنها قامت بإجلاء دفعة جديدة من مواطنيها المقيمين في السودان إلى السعودية وذلك في إطار التمهيد لنقلهم إلى اليمن. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T17:48+0000
2023-04-29T17:48+0000
2023-04-29T17:48+0000
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جاء ذلك في تغريدة للقنصلية اليمنية في مدينة جدة بالسعودية، عبر موقع "تويتر"، اليوم السبت.وقالت القنصلية: إن "رحلة الإجلاء الثانية للرعايا اليمنيين من جمهورية السودان وصلت إلى مدينة جدة، وعلى متنها 246 مواطناً ومواطنة، وذلك في إطار استكمال عمليات إجلاء المواطنين بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية".وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، إجلاء 239 من مواطنيها من مدينة بورتسودان إلى ميناء جدة السعودي وذلك تمهيدا لنقلهم إلى عدن في جنوب اليمن.وتشير إحصائيات الحكومة اليمنية، إلى أن عدد جاليتها في السودان يتجاوز 17 ألف شخص موزعين على مناطق البلاد.يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الصراع الأخطر في السودان دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
الحكومة اليمنية تجلي 246 شخصا من رعاياها في السودان
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة اليمنية، أنها قامت بإجلاء دفعة جديدة من مواطنيها المقيمين في السودان إلى السعودية وذلك في إطار التمهيد لنقلهم إلى اليمن.
جاء ذلك في تغريدة للقنصلية اليمنية في مدينة جدة بالسعودية، عبر موقع "تويتر"، اليوم السبت.
وقالت القنصلية: إن "رحلة الإجلاء الثانية للرعايا اليمنيين من جمهورية السودان وصلت إلى مدينة جدة، وعلى متنها 246 مواطناً ومواطنة، وذلك في إطار استكمال عمليات إجلاء المواطنين
بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية".
وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، إجلاء 239 من مواطنيها من مدينة بورتسودان إلى ميناء جدة السعودي وذلك تمهيدا لنقلهم إلى عدن في جنوب اليمن.
وتشير إحصائيات الحكومة اليمنية، إلى أن عدد جاليتها في السودان يتجاوز 17 ألف شخص موزعين على مناطق البلاد.
يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الصراع الأخطر في السودان
دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.