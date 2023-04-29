https://sputnikarabic.ae/20230429/الخارجية-اللبنانية-تطالب-ستوكهولم-بتوضيحات-رسمية-حول-تصريحات-محرضة-صادرة-عن-مواطن-سويدي-1076457384.html

الخارجية اللبنانية تطالب ستوكهولم بتوضيحات رسمية حول تصريحات محرضة صادرة عن مواطن سويدي

الخارجية اللبنانية تطالب ستوكهولم بتوضيحات رسمية حول تصريحات محرضة صادرة عن مواطن سويدي

طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، من الخارجية السويدية، تقديم توضيحات رسمية حول تصريحات متداولة عبر مواقع التواصل... 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T12:34+0000

2023-04-29T12:34+0000

2023-04-29T12:34+0000

العالم العربي

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وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيانٍ لها، أن الوزير عبد الله بوحبيب "طلب خلال لقائه مع نائبة المدير العام رئيسة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر، ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور، تقديم توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن السويدي كمال اللبواني، التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان إلى مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان".وأضاف البيان أن الوزارة ستتابع التطورات في هذه القضية التي تمس الأمن القومي الوطني اللبناني، بانتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات السويدية المختصة.وبحسب البيان: "تتابع الوزارة التطورات في هذه القضية التي تمس الأمن القومي الوطني بانتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة".وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للمعارض السوري كمال اللبواني الذي يحمل الجنسية السويدية، يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان لحمل السلاح في وجه الدولة اللبنانية ومحاربتها تحت عنوان الدفاع عن مخيماتهم في لبنان.ووجه اللبواني رسالة إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع طالبه فيها بالمحافظة على النازحين السوريين في مخيمات لبنان، وحمايتهم "لأنكم ستحتاجونهم"، بحسب قوله.كما هدد اللبواني الجيش واللبنانيين بتصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي بينها "سنرد عليكم وستدفعون الثمن وسنحول نهاركم ليلا في الوقت المناسب وندعو السوريين النازحين إلى تشكيل لجان".

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