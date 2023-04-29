عربي
https://sputnikarabic.ae/20230429/الخارجية-اللبنانية-تطالب-ستوكهولم-بتوضيحات-رسمية-حول-تصريحات-محرضة-صادرة-عن-مواطن-سويدي-1076457384.html
الخارجية اللبنانية تطالب ستوكهولم بتوضيحات رسمية حول تصريحات محرضة صادرة عن مواطن سويدي
الخارجية اللبنانية تطالب ستوكهولم بتوضيحات رسمية حول تصريحات محرضة صادرة عن مواطن سويدي
طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، من الخارجية السويدية، تقديم توضيحات رسمية حول تصريحات متداولة عبر مواقع التواصل... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T12:34+0000
2023-04-29T12:34+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059273852_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58a67ce51a7a388d0cacf5a855295a0a.jpg
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيانٍ لها، أن الوزير عبد الله بوحبيب "طلب خلال لقائه مع نائبة المدير العام رئيسة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر، ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور، تقديم توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن السويدي كمال اللبواني، التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان إلى مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان".وأضاف البيان أن الوزارة ستتابع التطورات في هذه القضية التي تمس الأمن القومي الوطني اللبناني، بانتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات السويدية المختصة.وبحسب البيان: "تتابع الوزارة التطورات في هذه القضية التي تمس الأمن القومي الوطني بانتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة".وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للمعارض السوري كمال اللبواني الذي يحمل الجنسية السويدية، يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان لحمل السلاح في وجه الدولة اللبنانية ومحاربتها تحت عنوان الدفاع عن مخيماتهم في لبنان.ووجه اللبواني رسالة إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع طالبه فيها بالمحافظة على النازحين السوريين في مخيمات لبنان، وحمايتهم "لأنكم ستحتاجونهم"، بحسب قوله.كما هدد اللبواني الجيش واللبنانيين بتصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي بينها "سنرد عليكم وستدفعون الثمن وسنحول نهاركم ليلا في الوقت المناسب وندعو السوريين النازحين إلى تشكيل لجان".
https://sputnikarabic.ae/20230428/الوفد-القضائي-الأوروبي-يواصل-جلسات-الاستجواب-في-بيروت-1076433912.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059273852_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_881b6cf6a84a8ab0df9d0756536baf5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

الخارجية اللبنانية تطالب ستوكهولم بتوضيحات رسمية حول تصريحات محرضة صادرة عن مواطن سويدي

12:34 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayنفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في "البازار السياسي اللبناني"، لبنان 28 فبراير 2022
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في البازار السياسي اللبناني، لبنان 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، من الخارجية السويدية، تقديم توضيحات رسمية حول تصريحات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمواطن السويدي كمال اللبواني، يحرض فيها النازحين السوريين في لبنان على العنف وحمل السلاح.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيانٍ لها، أن الوزير عبد الله بوحبيب "طلب خلال لقائه مع نائبة المدير العام رئيسة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر، ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور، تقديم توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن السويدي كمال اللبواني، التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان إلى مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان".

وأضاف البيان أن الوزارة ستتابع التطورات في هذه القضية التي تمس الأمن القومي الوطني اللبناني، بانتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات السويدية المختصة.
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
الوفد القضائي الأوروبي يواصل جلسات الاستجواب في بيروت
أمس, 16:39 GMT
وبحسب البيان: "تتابع الوزارة التطورات في هذه القضية التي تمس الأمن القومي الوطني بانتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة".
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للمعارض السوري كمال اللبواني الذي يحمل الجنسية السويدية، يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان لحمل السلاح في وجه الدولة اللبنانية ومحاربتها تحت عنوان الدفاع عن مخيماتهم في لبنان.
ووجه اللبواني رسالة إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع طالبه فيها بالمحافظة على النازحين السوريين في مخيمات لبنان، وحمايتهم "لأنكم ستحتاجونهم"، بحسب قوله.

كما هدد اللبواني الجيش واللبنانيين بتصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي بينها "سنرد عليكم وستدفعون الثمن وسنحول نهاركم ليلا في الوقت المناسب وندعو السوريين النازحين إلى تشكيل لجان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала