https://sputnikarabic.ae/20230429/الدفاع-الجوي-الإيراني-يهدد-إسرائيل-بالرد-المدمر-إذا-هاجمت-أجواء-البلاد-1076447101.html

الدفاع الجوي الإيراني يهدد إسرائيل بالرد المدمر إذا هاجمت أجواء البلاد

الدفاع الجوي الإيراني يهدد إسرائيل بالرد المدمر إذا هاجمت أجواء البلاد

هدد قائد الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي، إسرائيل بما قال إنه "رد مدمر" في حال هاجمت بلاده. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T06:38+0000

2023-04-29T06:38+0000

2023-04-29T06:38+0000

أخبار إيران

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104405/67/1044056756_109:0:3110:1688_1920x0_80_0_0_f1ac212c1a482c2fbaef64c27250e21b.jpg

ووفق تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، قال صباحي: "لو كان هؤلاء قادرين على القيام بشيء، فليتحكموا بمشكلاتهم، ولا ينبغي حتى أن يفكروا بالعدوان والهجوم الجوي على الأجواء المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالطبع هم يدركون بأنهم إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك فسيتلقون ردا مدمرا يجعلهم يعضون أصابع الندم".وتباهى قائد الدفاع الجوي الإيراني بما وصلت إليه قواته، قائلا: "قوة الدفاع الجوي للجمهورية الاسلامية الايرانية، ضمن القوى الأولى للدفاع الجوي بالمنطقة، وهذه القضية تمثل واقعا لا يمكن إنكاره".وبرر صباحي ذلك موضحا أن "المعدات التي نستخدمها في الوقت الحاضر في الدفاع الجوي بالبلاد، هي المعدات الأقوى والأحدث في العالم".ولفت إلى أن بلاده لم تعد تعتمد على أي دولة في استيراد معدات ومنظومات الدفاع الجوي، بل صارت قادرة على تصدير تلك المعدات.وقال: "في الوقت الحاضر وفي موضوع معدات الدفاع الجوي بكل مجالاتها بما فيها الرصد والمراقبة ومنظومات الاعتراض ومنظومات الاستطلاع ومنظومات تقنية المعلومات والاتصالات، لسنا معتمدين على أي دولة ولا بحاجة إليها، ولدينا اكتفاء ذاتي.. ويمكننا تصدير هذه المعدات".طالع أيضا: هل تزود إيران سوريا بمنظومات دفاع جوي وما قدرتها على وقف الانتهاكات الإسرائيلية

https://sputnikarabic.ae/20220903/سماء-إيران-لا-يمكن-اختراقها-معلومات-عن-قوات-الدفاع-الجوي-الإيرانية-1067244053.html

https://sputnikarabic.ae/20230224/إيران-تعلن-إمكانية-إمداد-سوريا-بصواريخ-دفاع-جوي-1073970031.html

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن