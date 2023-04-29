https://sputnikarabic.ae/20230429/الرئيس-الإيراني-الوجود-الأمريكي-في-المنطقة-يضر-بأمنها-واستقرارها-1076451993.html
الرئيس الإيراني: الوجود الأمريكي في المنطقة يضر بأمنها واستقرارها
الرئيس الإيراني: الوجود الأمريكي في المنطقة يضر بأمنها واستقرارها
وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، مذكرة التفاهم بين إيران والعراق بـ"المهمة جداً"، مؤكدا أنها "تولي أهمية كبرى لأمن البلدين". 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T09:52+0000
2023-04-29T09:52+0000
2023-04-29T09:52+0000
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وقال رئيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، في طهران، إن "وجود القوات الأمريكية بالمنطقة يضر بنمو دولها واستقراراها"، مؤكدا أن "المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى تحسين الأمن"، حسب قناة "العالم".وأضاف أن "زعزعة أمن العراق تعني زعزعة أمن ايران"، متابعا: "علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل تجاري مع العراق لمستويات أعلى".وأوضح رئيسي أن "مستوى حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو"، مؤكدا بالقول "لدينا مصالح مشتركة مع العراق".ووصل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني.وحسب وكالة "إرنا"، فقد وصل الرئيس العراقي إلى مطار مهر أباد الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى إيران، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، ومساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي.ويضم الوفد المرافق للرئيس العراقي في زيارته لطهران كلا من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، ووزير الكهرباء، زياد علي فاضل، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية"، لافتة إلى أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".
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إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الشرق الأوسط
إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الشرق الأوسط
الرئيس الإيراني: الوجود الأمريكي في المنطقة يضر بأمنها واستقرارها
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وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، مذكرة التفاهم بين إيران والعراق بـ"المهمة جداً"، مؤكدا أنها "تولي أهمية كبرى لأمن البلدين".
وقال رئيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، في طهران، إن "وجود القوات الأمريكية بالمنطقة يضر بنمو دولها واستقراراها"، مؤكدا أن "المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى تحسين الأمن"، حسب قناة
"العالم".
وأضاف أن "زعزعة أمن العراق تعني زعزعة أمن ايران"، متابعا: "علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل تجاري مع العراق لمستويات أعلى".
وأوضح رئيسي أن "مستوى حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو"، مؤكدا بالقول "لدينا مصالح مشتركة مع العراق".
ووصل الرئيس العراقي
عبد اللطيف رشيد، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني.
وحسب وكالة
"إرنا"، فقد وصل الرئيس العراقي إلى مطار مهر أباد الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى إيران، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، ومساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي.
ويضم الوفد المرافق للرئيس العراقي في زيارته لطهران كلا من وزير الخارجية
فؤاد حسين، ووزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، ووزير الكهرباء، زياد علي فاضل، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.
وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية"، لافتة إلى أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".