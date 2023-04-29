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الشرطة البولندية تقتحم مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو.. فيديو
الشرطة البولندية تقتحم مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو.. فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة وارسو، اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية، بعدما كسرت البوابات الرئيسية. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T09:04+0000
2023-04-29T09:04+0000
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وأشار مراسل الوكالة إلى أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية وارسو في العاصمة وصلوا برفقة الشرطة، صباح اليوم السبت، إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وطلبوا فتح البوابة من الدبلوماسيين الروس، بمن فيهم الوزير المستشار أندري أورداش.وتابع المراسل بالقول إن الدبلوماسيين الروس رفضوا هذا الطلب، وأكد أوردش أن الجانب الروسي يعتبر جميع قرارات مصادرة المبنى غير قانونية، محذرا من اتخاذ خطوات دبلوماسية انتقامية.وعملت السلطات الأمنية البولندية بتجاهل القرار الروسي وعملت على كسر البوابة واقتحمت المبنى، ثم علقت سلسلة بقفل على البوابة لمنع إخراج الممتلكات من المدرسة.
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الشرطة البولندية تقتحم مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو.. فيديو

09:04 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Vladimer Federenco / الانتقال إلى بنك الصوروارسو
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Vladimer Federenco
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة وارسو، اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.
وأشار مراسل الوكالة إلى أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية وارسو في العاصمة وصلوا برفقة الشرطة، صباح اليوم السبت، إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وطلبوا فتح البوابة من الدبلوماسيين الروس، بمن فيهم الوزير المستشار أندري أورداش.
وتابع المراسل بالقول إن الدبلوماسيين الروس رفضوا هذا الطلب، وأكد أوردش أن الجانب الروسي يعتبر جميع قرارات مصادرة المبنى غير قانونية، محذرا من اتخاذ خطوات دبلوماسية انتقامية.
وعملت السلطات الأمنية البولندية بتجاهل القرار الروسي وعملت على كسر البوابة واقتحمت المبنى، ثم علقت سلسلة بقفل على البوابة لمنع إخراج الممتلكات من المدرسة.
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