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https://sputnikarabic.ae/20230429/القوات-البرية-الأمريكية-توقف-تحليق-طيرانها-بعد-مقتل-12-شخصا-في-تحطم-مروحيتين-1076443275.html
القوات البرية الأمريكية توقف تحليق طيرانها بعد مقتل 12 شخصا في تحطم مروحيتين
القوات البرية الأمريكية توقف تحليق طيرانها بعد مقتل 12 شخصا في تحطم مروحيتين
قال الجيش الأمريكي في بيان، يوم الجمعة، إنه أوقف حركة الطيران في جميع أنحاء الجيش، باستثناء المهام الحرجة بعد حادثي هليكوبتر في الآونة الأخيرة أسفرا عن مقتل 12... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T01:10+0000
2023-04-29T00:24+0000
هليكوبتر
سقوط هليكوبتر
الجيش الأمريكي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال البيان، "أمر رئيس أركان الجيش جيمس ماكونفيل اليوم بإيقاف الطيران بعد حادثي هليكوبتر مميتين أوديا بحياة اثني عشر جنديا".وأضاف، "هذه الخطوة تأمر جميع طياري الجيش بالبقاء على الأرض، باستثناء أولئك الذين يشاركون في المهام الحرجة، حتى يكملوا التدريب المطلوب".لقي ثلاثة طيارين من الجيش الأمريكي حتفهم بعد اصطدام طائرتي هليكوبتر من طراز (AH-64 Apache) في الجو يوم الخميس الماضي بعد قيامهما بمهمة تدريبية في ألاسكا.وفي 29 مارس/آذار المنصرم، توفي تسعة جنود بعد تحطم طائرتي هليكوبتر من طراز بلاك هوك خلال رحلة تدريب ليلية في كنتاكي.
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هليكوبتر, سقوط هليكوبتر, الجيش الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
هليكوبتر, سقوط هليكوبتر, الجيش الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

القوات البرية الأمريكية توقف تحليق طيرانها بعد مقتل 12 شخصا في تحطم مروحيتين

01:10 GMT 29.04.2023
© AP Photo / Jim Watsonجنود الجيش الأمريكي
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Jim Watson
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قال الجيش الأمريكي في بيان، يوم الجمعة، إنه أوقف حركة الطيران في جميع أنحاء الجيش، باستثناء المهام الحرجة بعد حادثي هليكوبتر في الآونة الأخيرة أسفرا عن مقتل 12 جنديا.
وقال البيان، "أمر رئيس أركان الجيش جيمس ماكونفيل اليوم بإيقاف الطيران بعد حادثي هليكوبتر مميتين أوديا بحياة اثني عشر جنديا".
وأضاف، "هذه الخطوة تأمر جميع طياري الجيش بالبقاء على الأرض، باستثناء أولئك الذين يشاركون في المهام الحرجة، حتى يكملوا التدريب المطلوب".
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00:06 GMT
لقي ثلاثة طيارين من الجيش الأمريكي حتفهم بعد اصطدام طائرتي هليكوبتر من طراز (AH-64 Apache) في الجو يوم الخميس الماضي بعد قيامهما بمهمة تدريبية في ألاسكا.
وفي 29 مارس/آذار المنصرم، توفي تسعة جنود بعد تحطم طائرتي هليكوبتر من طراز بلاك هوك خلال رحلة تدريب ليلية في كنتاكي.
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