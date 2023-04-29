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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230429/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-لقوات-أوكرانية-قرب-أوغليدار-وزابوروجيه-1076444108.html
المدفعية الروسية تدمر معقلا لقوات أوكرانية قرب أوغليدار وزابوروجيه
المدفعية الروسية تدمر معقلا لقوات أوكرانية قرب أوغليدار وزابوروجيه
ق، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت معقلًا للقوات الأوكرانية بمنطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وقضت على 5 مقاتلين. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T03:36+0000
2023-04-29T03:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
المدفعية الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وقال غوردييف للوكالة، إن "نيران المدفعية الروسية دمرت أيضا معقل العدو في منطقة أوغليدار، وتم القضاء على خمسة مقاتلين".وأضاف، أن أطقم المدفعية ذاتية الدفع "غياتسينت" دمرت شاحنة "بيك آب" وسبعة عسكريين أوكرانيين.القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية بزابوروجيهدمرت القوات الروسية مجموعة استطلاع أوكرانية في منطقة زابوروجييه بالقرب من قرية مارفوبول، حيث حددت القوات الروسية مكان مجموعة استطلاع معادية وتم تدميرها، والقضاء على ثلاثة مسلحين.وأضاف المتحدث أنه، في منطقة قرية تشاريفنو، تم إحباط تسليم العتاد لمواقع لواء الدفاع عن الأراضي 108 للقوات المسلحة الأوكرانية. دمرت أطقم المدفعية ذاتية الدفع " أكاتسيا " شاحنة وثلاثة مسلحين".بالإضافة إلى ذلك، دمرت المدفعية الروسية معقلًا أوكرانيًا بالقرب من قرية مالا توكماتشكا.هذا، وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230429/صفارات-الإنذار-تدوي-في-3-مقاطعات-أوكرانية-1076443386.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأخبار
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, المدفعية الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, المدفعية الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

المدفعية الروسية تدمر معقلا لقوات أوكرانية قرب أوغليدار وزابوروجيه

03:36 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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ق، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت معقلًا للقوات الأوكرانية بمنطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وقضت على 5 مقاتلين.
وقال غوردييف للوكالة، إن "نيران المدفعية الروسية دمرت أيضا معقل العدو في منطقة أوغليدار، وتم القضاء على خمسة مقاتلين".
وأضاف، أن أطقم المدفعية ذاتية الدفع "غياتسينت" دمرت شاحنة "بيك آب" وسبعة عسكريين أوكرانيين.

القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية بزابوروجيه

دمرت القوات الروسية مجموعة استطلاع أوكرانية في منطقة زابوروجييه بالقرب من قرية مارفوبول، حيث حددت القوات الروسية مكان مجموعة استطلاع معادية وتم تدميرها، والقضاء على ثلاثة مسلحين.
وأضاف المتحدث أنه، في منطقة قرية تشاريفنو، تم إحباط تسليم العتاد لمواقع لواء الدفاع عن الأراضي 108 للقوات المسلحة الأوكرانية. دمرت أطقم المدفعية ذاتية الدفع " أكاتسيا " شاحنة وثلاثة مسلحين".
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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01:26 GMT
بالإضافة إلى ذلك، دمرت المدفعية الروسية معقلًا أوكرانيًا بالقرب من قرية مالا توكماتشكا.
هذا، وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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