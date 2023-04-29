https://sputnikarabic.ae/20230429/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-لقوات-أوكرانية-قرب-أوغليدار-وزابوروجيه-1076444108.html

المدفعية الروسية تدمر معقلا لقوات أوكرانية قرب أوغليدار وزابوروجيه

المدفعية الروسية تدمر معقلا لقوات أوكرانية قرب أوغليدار وزابوروجيه

ق، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت معقلًا للقوات الأوكرانية بمنطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وقضت على 5 مقاتلين. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T03:36+0000

2023-04-29T03:36+0000

2023-04-29T03:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الروسية

القوات الأوكرانية

المدفعية الروسية

أخبار جمهورية دونيتسك

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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وقال غوردييف للوكالة، إن "نيران المدفعية الروسية دمرت أيضا معقل العدو في منطقة أوغليدار، وتم القضاء على خمسة مقاتلين".وأضاف، أن أطقم المدفعية ذاتية الدفع "غياتسينت" دمرت شاحنة "بيك آب" وسبعة عسكريين أوكرانيين.القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية بزابوروجيهدمرت القوات الروسية مجموعة استطلاع أوكرانية في منطقة زابوروجييه بالقرب من قرية مارفوبول، حيث حددت القوات الروسية مكان مجموعة استطلاع معادية وتم تدميرها، والقضاء على ثلاثة مسلحين.وأضاف المتحدث أنه، في منطقة قرية تشاريفنو، تم إحباط تسليم العتاد لمواقع لواء الدفاع عن الأراضي 108 للقوات المسلحة الأوكرانية. دمرت أطقم المدفعية ذاتية الدفع " أكاتسيا " شاحنة وثلاثة مسلحين".بالإضافة إلى ذلك، دمرت المدفعية الروسية معقلًا أوكرانيًا بالقرب من قرية مالا توكماتشكا.هذا، وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230429/صفارات-الإنذار-تدوي-في-3-مقاطعات-أوكرانية-1076443386.html

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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, المدفعية الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, محطة زابوروجيه للطاقة النووية