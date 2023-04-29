https://sputnikarabic.ae/20230429/بيان-جديد-لوزارة-الأمن-الإيرانية-عن-تسمم-الطالبات-واتهامات-لأمريكا-وإسرائيل-وأوروبا-1076447380.html

بيان جديد لوزارة الأمن الإيرانية عن تسمم الطالبات واتهامات لأمريكا وإسرائيل وأوروبا

بيان جديد لوزارة الأمن الإيرانية عن تسمم الطالبات واتهامات لأمريكا وإسرائيل وأوروبا

أصدرت وزارة الأمن الإيرانية، تقريرا عن حالات تسمم الطالبات في البلاد، مؤكدة "لم تنتشر أي مواد سامة في المدارس إلا أن هناك مواد غير سامة أثارت الرعب في... 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T06:46+0000

2023-04-29T06:46+0000

2023-04-29T06:46+0000

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وقالت وزارة الأمن الإيرانية، في بيانها، إنه "وبعد أحداث خريف الماضي تلقينا تقارير حول الاضطرابات المزاجية عند التلاميذ في بعض المدارس والملفت أن هذه الحالات ازدادت تدريجيا عندما تراجعت أعمال الشغب"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.وذكر البيان أن "الإمبراطورية الإعلامية لأمريكا والكيان الصهيوني دخلت الساحة لتوجيه اتهامات ضد النظام الإيراني وأقدمت بأنه هو عامل التسمم في المدارس واستخدمت مصطلحات مختلفة لتوجية مثل هذه الاتهامات بما فيها الهجوم الكيمياوي والبيولوجي في المدارس".وأشار إلى أنه "كانت هناك مواقف من قبل بعض المسؤولين الأوربيين بمن فيهم وزيرة الخارجية الألمانية التي ادعت أن السبب وراء تسمم الطلاب هي الهجوم باستخدام الغاز الكيمياوي، كما زعم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن مثل هذه الحالات تأتي نتيجة ممارسات متعمدة".وأکد البيان أن "الأعداء يضمرون الشر لأبناء الشعب الإيراني ويلجؤون إلى أي أساليب لتحقيق أغراضهم ضد الإيرانيين"، داعيا الشعب الإيراني لا سيما عائلات التلاميذ إلى التحلى باليقظة والهدوء وإبلاغ وزارة الأمن أو أي من الأجهزة الأمنية المعنية أي حالة مشبوهة.وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان الإيراني، بشأن قضية تسمم الطلاب، عن "تعرض أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في 230 مدرسة موزعة على 25 محافظة لهجمات التسميم".كما أعلنت الشرطة الإيرانية "اعتقال أكثر من 110 أشخاص من قبل جهاز الاستخبارات على خلفية أحداث التسمم الأخيرة في المدارس"، مؤكدةً أنه "تم اعتقال شخصين أيضا كانا يهرّبان الكثير من هذه المواد من الدول المجاورة".وأمر المرشد الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق، السلطات بمتابعة قضية تسمم الطالبات في البلاد. وقال إن على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسميم الطلاب،"لأن هذه جريمة كبيرة ولا تغتفر"، مشددًا على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، في حال ثبت تسمم الطلاب.وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة تسمم طالبات في مدارس الفتيات يتنشّقن روائح "كريهة" أو "غير معروفة" لتظهر على المصابات عوارض مثل الغثيان وضيق التنفس والدوخة.وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مئات الطالبات تعرضن لتسمّم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20220613/تسمم-أكثر-من-100-شخص-جراء-استنشاق-غازات-سامة-بعد-وقوع-انفجار-داخل-معمل-لكربونات-الصوديوم-في-إيران-1063539029.html

https://sputnikarabic.ae/20230303/عبد-اللهيان-تدخل-الغرب-في-قضية-تسمم-طالبات-المدارس-استمرار-للحرب-الهجينة-ضد-إيران-1074268222.html

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