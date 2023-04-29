عربي
https://sputnikarabic.ae/20230429/تركيا-توقف-8-أشخاص-للاشتباه-في-تمويلهم-داعش-1076463617.html
تركيا توقف 8 أشخاص للاشتباه في تمويلهم "داعش"
تركيا توقف 8 أشخاص للاشتباه في تمويلهم "داعش"
أوقفت السلطات التركية، اليوم السبت، 8 أشخاص للاشتباه في تمويلهم لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى). 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T15:13+0000
2023-04-29T15:13+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102226/58/1022265836_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_bb19e38c7f86ff7062aed7f5e57b0fe1.jpg
وذكرت وكالة "الأناضول" أن النيابة العام في إسطنبول، قررت توقيف 8 أشخاص من أصل 11 شخصا يشتبه في تحويلهم أموال للتنظيم عبر نظام تحويل أموال غير قانوني يعرف باسم "Hawala".وحصلت النيابة على معلومات تفيد بأن المشتبه بهم أجروا عدة عمليات تحويل أموال لأشخاص تم تجميد أصولهم بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".ووجهت النيابة إلى الأشخاص الموقوفين اتهامات بانتهاك قانون منع تمويل الإرهاب و"الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح".وكانت قوات الأمن التركية اعتقلت 15 مشتبها في فبراير/ شباط الماضي بتهمة تلقي تعليمات من تنظيم "داعش" لتنفيذ هجمات ضد قنصليات العامة ودور عبادة للمسيحيين واليهود في مدينة إسطنبول.
https://sputnikarabic.ae/20230422/تركيا-تعلن-تحييد-21-مسلحا-في-سوريا-والعراق-خلال-4-أيام-1076186033.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102226/58/1022265836_86:0:2145:1544_1920x0_80_0_0_6f84a54f6aee57328f93ad4cbf39be42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي

تركيا توقف 8 أشخاص للاشتباه في تمويلهم "داعش"

15:13 GMT 29.04.2023
© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depoالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depo
تابعنا عبرTelegram
أوقفت السلطات التركية، اليوم السبت، 8 أشخاص للاشتباه في تمويلهم لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
وذكرت وكالة "الأناضول" أن النيابة العام في إسطنبول، قررت توقيف 8 أشخاص من أصل 11 شخصا يشتبه في تحويلهم أموال للتنظيم عبر نظام تحويل أموال غير قانوني يعرف باسم "Hawala".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
تركيا تعلن تحييد 21 مسلحا في سوريا والعراق خلال 4 أيام
22 أبريل, 14:29 GMT
وحصلت النيابة على معلومات تفيد بأن المشتبه بهم أجروا عدة عمليات تحويل أموال لأشخاص تم تجميد أصولهم بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".
ووجهت النيابة إلى الأشخاص الموقوفين اتهامات بانتهاك قانون منع تمويل الإرهاب و"الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح".
وكانت قوات الأمن التركية اعتقلت 15 مشتبها في فبراير/ شباط الماضي بتهمة تلقي تعليمات من تنظيم "داعش" لتنفيذ هجمات ضد قنصليات العامة ودور عبادة للمسيحيين واليهود في مدينة إسطنبول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала