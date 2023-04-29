https://sputnikarabic.ae/20230429/تظاهرة-إلكترونية-في-غزة-تضامنا-مع-الأسير-الفلسطيني-خضر-عدنان-المضرب-عن-الطعام-منذ-84-يوما-1076459340.html

تظاهرة إلكترونية في غزة تضامنا مع الأسير الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 84 يوما

تظاهرة إلكترونية في غزة تضامنا مع الأسير الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 84 يوما

شارك نشطاء، اليوم السبت، في تظاهرة إلكترونية تضامناً مع الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام لليوم 85 على التوالي، خضر عدنان. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T13:59+0000

2023-04-29T13:59+0000

2023-04-29T13:59+0000

العالم العربي

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وقالت وكالة الرأي الفلسطينية إن العديد من المؤسسات الإعلامية، في قطاع غزة أطلقت حملة دولية للتضامن مع الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام لليوم الـ 84 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.وقال مدير مؤسسة "ميثاق" الإعلامية المشاركة في الحملة محمد محارب "نُعلن عن انطلاق الحملة الدولية لمناصرة الأسير خضر عدنان من خلال التغريد على الوسمين والحرية لخضر عدنان، مشيراً إلى أن استمرار "حملة التضامن حتى إحداث التأثير المطلوب".ودعا محارب، كافة أبناء الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأوسع مشاركة في الحملة عبر التغريدات المختلفة وبث المحتوى المُناصر الأسير خضر عدنان عبر الصفحات الخاصة والعامة.وفي سياق متصل، قالت زوجة الأسير خضر عدنان، السيدة رندة موسى، في تصريحات صحافية إن "خضر عدنان محتجز في عيادة سجن الرملة بظروف اعتقالٍ قاسية، وتشهد حالته الصحية تدهورًا متصاعدًا يُنذر باستشهاده في أي لحظة، وبالرغم من ذلك فإن إدارة سجون الاحتلال تواصل تعنتها وترفض الإفراج عنه".وأضافت إن "العائلة لا تعرف منذ أيام أي معلومات عن الوضع الصحي للشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 84 يوما، إذ ترفض إدارة السجون إفادتهم بشيء عن هذا الأمر، وتكتفي بالإدلاء أنه ما زال على قيد الحياة".وأشارت أن السلطات الإسرائيلية تمنع محامي عدنان ومؤسسات حقوق الإنسان من زيارته منذ يوم الإثنين الماضي، مما يزيد الشكوك حول إمكانية حدوث انتكاسة قد تعرض لها وتتكتم عليها إدارة السجون.يواصل الأسير خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة في جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 على التوالي، رفضًا لاعتقاله، وللتهم الموجهة بحقّه، وسط تحذيرات تفاقم خطورة وضعه الصحي.وكان محامي الأسير عدنان أوضح بأن المحكمة الإسرائيلية، قررت تأجيل جلسة محاكمته من الخميس الماضي إلى يوم غدٍ الأحد، كما رفضت طلبًا بالإفراج عنه بكفالة.ووفق تصريحات نادي الأسير الفلسطيني، فإن الأسير عدنان حضر جلسة المحاكمة الأخيرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مشيرًا إلى أنه فقد وعيه عدة مرات خلال الجلسة.يُشار إلى أن الأسير عدنان كان قد شرع بالإضراب عن الطعام، منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شباط الماضي، وهذا الإضراب السّادس الذي يخوضه على مدار سنوات اعتقاله، وهو أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع بقية إضراباته السّابقة.

https://sputnikarabic.ae/20220107/تساؤلات-عن-نجاعة-الإضراب-عن-الطعام-لوقف-الاعتقال-الإداري-الإسرائيلي-بعد-الإفراج-عن-أبو-هواش-1055075312.html

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