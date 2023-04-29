عربي
https://sputnikarabic.ae/20230429/تظاهرة-إلكترونية-في-غزة-تضامنا-مع-الأسير-الفلسطيني-خضر-عدنان-المضرب-عن-الطعام-منذ-84-يوما-1076459340.html
تظاهرة إلكترونية في غزة تضامنا مع الأسير الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 84 يوما
تظاهرة إلكترونية في غزة تضامنا مع الأسير الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 84 يوما
شارك نشطاء، اليوم السبت، في تظاهرة إلكترونية تضامناً مع الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام لليوم 85 على التوالي، خضر عدنان. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T13:59+0000
2023-04-29T13:59+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/04/1054952665_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_28741038535f7683264a4de1969229c7.jpg
وقالت وكالة الرأي الفلسطينية إن العديد من المؤسسات الإعلامية، في قطاع غزة أطلقت حملة دولية للتضامن مع الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام لليوم الـ 84 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.وقال مدير مؤسسة "ميثاق" الإعلامية المشاركة في الحملة محمد محارب "نُعلن عن انطلاق الحملة الدولية لمناصرة الأسير خضر عدنان من خلال التغريد على الوسمين والحرية لخضر عدنان، مشيراً إلى أن استمرار "حملة التضامن حتى إحداث التأثير المطلوب".ودعا محارب، كافة أبناء الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأوسع مشاركة في الحملة عبر التغريدات المختلفة وبث المحتوى المُناصر الأسير خضر عدنان عبر الصفحات الخاصة والعامة.وفي سياق متصل، قالت زوجة الأسير خضر عدنان، السيدة رندة موسى، في تصريحات صحافية إن "خضر عدنان محتجز في عيادة سجن الرملة بظروف اعتقالٍ قاسية، وتشهد حالته الصحية تدهورًا متصاعدًا يُنذر باستشهاده في أي لحظة، وبالرغم من ذلك فإن إدارة سجون الاحتلال تواصل تعنتها وترفض الإفراج عنه".وأضافت إن "العائلة لا تعرف منذ أيام أي معلومات عن الوضع الصحي للشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 84 يوما، إذ ترفض إدارة السجون إفادتهم بشيء عن هذا الأمر، وتكتفي بالإدلاء أنه ما زال على قيد الحياة".وأشارت أن السلطات الإسرائيلية تمنع محامي عدنان ومؤسسات حقوق الإنسان من زيارته منذ يوم الإثنين الماضي، مما يزيد الشكوك حول إمكانية حدوث انتكاسة قد تعرض لها وتتكتم عليها إدارة السجون.يواصل الأسير خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة في جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 على التوالي، رفضًا لاعتقاله، وللتهم الموجهة بحقّه، وسط تحذيرات تفاقم خطورة وضعه الصحي.وكان محامي الأسير عدنان أوضح بأن المحكمة الإسرائيلية، قررت تأجيل جلسة محاكمته من الخميس الماضي إلى يوم غدٍ الأحد، كما رفضت طلبًا بالإفراج عنه بكفالة.ووفق تصريحات نادي الأسير الفلسطيني، فإن الأسير عدنان حضر جلسة المحاكمة الأخيرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مشيرًا إلى أنه فقد وعيه عدة مرات خلال الجلسة.يُشار إلى أن الأسير عدنان كان قد شرع بالإضراب عن الطعام، منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شباط الماضي، وهذا الإضراب السّادس الذي يخوضه على مدار سنوات اعتقاله، وهو أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع بقية إضراباته السّابقة.
https://sputnikarabic.ae/20220107/تساؤلات-عن-نجاعة-الإضراب-عن-الطعام-لوقف-الاعتقال-الإداري-الإسرائيلي-بعد-الإفراج-عن-أبو-هواش-1055075312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/04/1054952665_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_459ef49e433c6a91ed3445335c2328c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

تظاهرة إلكترونية في غزة تضامنا مع الأسير الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 84 يوما

13:59 GMT 29.04.2023
© AFP 2023 / HAZEM BADERالأسرى الفلسطينيين - الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش
الأسرى الفلسطينيين - الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / HAZEM BADER
تابعنا عبرTelegram
شارك نشطاء، اليوم السبت، في تظاهرة إلكترونية تضامناً مع الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام لليوم 85 على التوالي، خضر عدنان.
وقالت وكالة الرأي الفلسطينية إن العديد من المؤسسات الإعلامية، في قطاع غزة أطلقت حملة دولية للتضامن مع الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام لليوم الـ 84 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال مدير مؤسسة "ميثاق" الإعلامية المشاركة في الحملة محمد محارب "نُعلن عن انطلاق الحملة الدولية لمناصرة الأسير خضر عدنان من خلال التغريد على الوسمين والحرية لخضر عدنان، مشيراً إلى أن استمرار "حملة التضامن حتى إحداث التأثير المطلوب".

ودعا محارب، كافة أبناء الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأوسع مشاركة في الحملة عبر التغريدات المختلفة وبث المحتوى المُناصر الأسير خضر عدنان عبر الصفحات الخاصة والعامة.

وفي سياق متصل، قالت زوجة الأسير خضر عدنان، السيدة رندة موسى، في تصريحات صحافية إن "خضر عدنان محتجز في عيادة سجن الرملة بظروف اعتقالٍ قاسية، وتشهد حالته الصحية تدهورًا متصاعدًا يُنذر باستشهاده في أي لحظة، وبالرغم من ذلك فإن إدارة سجون الاحتلال تواصل تعنتها وترفض الإفراج عنه".
وأضافت إن "العائلة لا تعرف منذ أيام أي معلومات عن الوضع الصحي للشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 84 يوما، إذ ترفض إدارة السجون إفادتهم بشيء عن هذا الأمر، وتكتفي بالإدلاء أنه ما زال على قيد الحياة".
الأسرى الفلسطينيين - الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
تساؤلات عن نجاعة "الإضراب عن الطعام" لوقف الاعتقال الإداري الإسرائيلي بعد الإفراج عن أبو هواش
7 يناير 2022, 17:01 GMT
وأشارت أن السلطات الإسرائيلية تمنع محامي عدنان ومؤسسات حقوق الإنسان من زيارته منذ يوم الإثنين الماضي، مما يزيد الشكوك حول إمكانية حدوث انتكاسة قد تعرض لها وتتكتم عليها إدارة السجون.
يواصل الأسير خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة في جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 على التوالي، رفضًا لاعتقاله، وللتهم الموجهة بحقّه، وسط تحذيرات تفاقم خطورة وضعه الصحي.
وكان محامي الأسير عدنان أوضح بأن المحكمة الإسرائيلية، قررت تأجيل جلسة محاكمته من الخميس الماضي إلى يوم غدٍ الأحد، كما رفضت طلبًا بالإفراج عنه بكفالة.
ووفق تصريحات نادي الأسير الفلسطيني، فإن الأسير عدنان حضر جلسة المحاكمة الأخيرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مشيرًا إلى أنه فقد وعيه عدة مرات خلال الجلسة.
يُشار إلى أن الأسير عدنان كان قد شرع بالإضراب عن الطعام، منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شباط الماضي، وهذا الإضراب السّادس الذي يخوضه على مدار سنوات اعتقاله، وهو أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع بقية إضراباته السّابقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала