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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230429/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076463779.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T15:53+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

15:53 GMT 29.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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15:53 GMT 29.04.2023
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتل روسي يكشف عن تكتيكات القوات الأوكرانية على خطوط التماس
05:28 GMT
15:45 GMT 29.04.2023
القوات الأوكرانية تقصف فلاديميروفكا في دونيتسك بـ 12 قذيفة من طراز "الناتو"
أطلقت القوات الأوكرانية 12 قذيفة من عيار "الناتو" 155 ملم على فلاديميروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا:
"تم تسجيل إطلاق نار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في حدود 18.15 – على المنطقة السكنية بوغويافلينكا وفلاديميروفكا: أطلقت 12 قذيفة عيار 155 ملم".
15:15 GMT 29.04.2023
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تحييد نحو 800 مسلح أوكراني على مختلف محاور العملية العسكرية في أوكرانيا
11:59 GMT
15:14 GMT 29.04.2023
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا في دونيتسك بـ 10صواريخ
أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية الاوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا بـ10 صواريخ.
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 17.20 عشرة صواريخ على ياسينوفاتايا.
وقال المكتب في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم السبت "تم تسجيل إطلاق نار من طرف القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: 17.20 – صوب المنطقة السكنية أوشيريتينو وياسينوفاتايا: تم إطلاق 10 صواريخ من راجمات الصورايخ".
ولم يتم الإبلاغ عن معلومات حول نوع الصواريخ والضحايا.
تقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك وتضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفياتي السابق.
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