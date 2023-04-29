تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا في دونيتسك بـ 10صواريخ

أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية الاوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا بـ10 صواريخ.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 17.20 عشرة صواريخ على ياسينوفاتايا.

وقال المكتب في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم السبت "تم تسجيل إطلاق نار من طرف القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: 17.20 – صوب المنطقة السكنية أوشيريتينو وياسينوفاتايا: تم إطلاق 10 صواريخ من راجمات الصورايخ".

ولم يتم الإبلاغ عن معلومات حول نوع الصواريخ والضحايا.

تقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك وتضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفياتي السابق.