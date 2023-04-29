تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
15:53 GMT 29.04.2023
15:45 GMT 29.04.2023
القوات الأوكرانية تقصف فلاديميروفكا في دونيتسك بـ 12 قذيفة من طراز "الناتو"
أطلقت القوات الأوكرانية 12 قذيفة من عيار "الناتو" 155 ملم على فلاديميروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا:
"تم تسجيل إطلاق نار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في حدود 18.15 – على المنطقة السكنية بوغويافلينكا وفلاديميروفكا: أطلقت 12 قذيفة عيار 155 ملم".
15:15 GMT 29.04.2023
15:14 GMT 29.04.2023
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا في دونيتسك بـ 10صواريخ
أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية الاوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا بـ10 صواريخ.
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 17.20 عشرة صواريخ على ياسينوفاتايا.
وقال المكتب في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم السبت "تم تسجيل إطلاق نار من طرف القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: 17.20 – صوب المنطقة السكنية أوشيريتينو وياسينوفاتايا: تم إطلاق 10 صواريخ من راجمات الصورايخ".
ولم يتم الإبلاغ عن معلومات حول نوع الصواريخ والضحايا.
تقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك وتضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفياتي السابق.