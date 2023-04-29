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https://sputnikarabic.ae/20230429/حزب-الله-يهدي-عبد-اللهيان-قطعة-من-مروحية-إسرائيلية-أسقطت-في-حرب-2006-صورة-1076448508.html
"حزب الله" يهدي عبد اللهيان قطعة من مروحية إسرائيلية أسقطت في حرب 2006... صورة
"حزب الله" يهدي عبد اللهيان قطعة من مروحية إسرائيلية أسقطت في حرب 2006... صورة
أهدى "حزب الله" اللبناني، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قطعة من مروحية "يسعور" الإسرائيلية، التي تم إسقاطها في حرب الـ 33 يوما عام 2006. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T07:09+0000
2023-04-29T07:09+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "مسؤولي حزب الله أهدوا عبد اللهيان، خلال زيارته للبنان وتفقده منطقة مارون الراس الحدودية مع فلسطين، قطعة من مروحية "يسعور" الإسرائيلية كان مقاتلو المقاومة قد أسقطوها خلال حرب الـ 33 يوما عام 2006 في جنوب لبنان كرمز للمقاومة".وتفقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعه، الحدود الإسرائيلية خلال زيارته الحالية للبنان.وذكر الموقع الإلكتروني العبري "0404"، أن وزير الخارجية الإيراني قد تفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني من "حزب الله"، وذلك في إطار زيارته للبنان.وقال عبد اللهيان، إن "التطورات الإيجابية في المنطقة ستؤدي إلى انهيار الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن إيران تواصل دعمها للمقاومة في وجه العدو الصهيوني، وستدعم لبنان حتى في الأيام الصعبة".وفي السياق نفسه، التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بوزير الخارجية ‏الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له ‏بحضور السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني، اليوم الجمعة.وقالت قناة "الميادين" إن اللقاء شهد استعراض آخر ‏التطورات في المنطقة، إلى جانب بحث الاتفاق الإيراني السعودي وآثاره ‏على دول المنطقة، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين.جاء اللقاء بعدما وصل عبد اللهيان، يوم الأربعاء الماضي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد ختام زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، والتي بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين آخر المستجدات في المنطقة.وأشاد الوزير الإيراني خلال زيارته بالروابط الثنائية بين طهران وبيروت، قائلا إن لديه "اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان"، مؤكدا أن زيارته الجديدة إلى بيروت جاءت "لتعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش والمقاومة في لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-خارجية-إيران-وهو-يزرع-الزيتون-على-حدود-إسرائيل-الانهيار-الصهيوني-قريب-1076435383.html
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"حزب الله" يهدي عبد اللهيان قطعة من مروحية إسرائيلية أسقطت في حرب 2006... صورة

07:09 GMT 29.04.2023
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته لبنان وتفقده منطقة مارون الراس الحدودية مع فلسطين
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته لبنان وتفقده منطقة مارون الراس الحدودية مع فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
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أهدى "حزب الله" اللبناني، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قطعة من مروحية "يسعور" الإسرائيلية، التي تم إسقاطها في حرب الـ 33 يوما عام 2006.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "مسؤولي حزب الله أهدوا عبد اللهيان، خلال زيارته للبنان وتفقده منطقة مارون الراس الحدودية مع فلسطين، قطعة من مروحية "يسعور" الإسرائيلية كان مقاتلو المقاومة قد أسقطوها خلال حرب الـ 33 يوما عام 2006 في جنوب لبنان كرمز للمقاومة".
وتفقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعه، الحدود الإسرائيلية خلال زيارته الحالية للبنان.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "0404"، أن وزير الخارجية الإيراني قد تفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني من "حزب الله"، وذلك في إطار زيارته للبنان.
وقال عبد اللهيان، إن "التطورات الإيجابية في المنطقة ستؤدي إلى انهيار الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن إيران تواصل دعمها للمقاومة في وجه العدو الصهيوني، وستدعم لبنان حتى في الأيام الصعبة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
وزير خارجية إيران وهو يزرع الزيتون على حدود إسرائيل: "الانهيار الصهيوني قريب"
أمس, 17:13 GMT
وفي السياق نفسه، التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بوزير الخارجية ‏الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له ‏بحضور السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني، اليوم الجمعة.
وقالت قناة "الميادين" إن اللقاء شهد استعراض آخر ‏التطورات في المنطقة، إلى جانب بحث الاتفاق الإيراني السعودي وآثاره ‏على دول المنطقة، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين.
جاء اللقاء بعدما وصل عبد اللهيان، يوم الأربعاء الماضي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد ختام زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، والتي بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين آخر المستجدات في المنطقة.
وأشاد الوزير الإيراني خلال زيارته بالروابط الثنائية بين طهران وبيروت، قائلا إن لديه "اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان"، مؤكدا أن زيارته الجديدة إلى بيروت جاءت "لتعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش والمقاومة في لبنان".
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