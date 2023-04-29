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https://sputnikarabic.ae/20230429/خبير-مصلحة-واشنطن-تكمن-في-خلق-التناقضات-ومنع-الاستقرار-في-العالم-1076456718.html
خبير: مصلحة واشنطن تكمن في خلق التناقضات ومنع الاستقرار في العالم
خبير: مصلحة واشنطن تكمن في خلق التناقضات ومنع الاستقرار في العالم
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمد عباس، أن "الولايات المتحدة معنية بعدم استقرار العالم، بعد انتهاء دورها، لذلك يحاول المسؤولون في واشنطن إشعال... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T12:13+0000
2023-04-29T12:13+0000
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وأوضح اللواء محمد عباس، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة تكمن مصلحتها في خلق التناقضات ومنع الاستقرار العالمي للاستثمار في الأزمات، حتى مع نجاحها في توريط دول أخرى بالصراعات، مثل تايوان وفيتنام والفلبين وتايلاند، من أجل خلق صراع في بحر الصين الجنوبي، بين هذه الدول والصين".وأوضح أن "واشنطن افتعلت الأزمة في أوكرانيا بتفس الطريقة، من خلال تقدم حلف الناتو باتجاه الشرق، واعتبرت أن أوكرانيا خاصرة رخوة لروسيا".ولفت عباس، إلى "الأزمات القائمة بين الدول مثل أرمينيا وأذربيجان والدور الأمريكي فيها، وربط ذلك بمشروع الحزام والطريق، بما يحمله من تنمية اقتصادية ومستدامة للدول التي يمر بها المشروع، لذلك هي تحارب من أجل إيقافه".وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، إن "موسكو تنطلق دائما من ثبات الدولة الروسية على مواقفها ومبادئها وقدرتها على استقطاب حلفائها وتوسيع دائرة صداقاتها، في كل القارات، خاصة مع فشل الغرب في تحقيق مخططاته، ونجاح الاقتصاد الروسي في إسقاط المشروع الأمريكي، وتجاوز الدولار من خلال العمل بالعملات المحلية وتنويع التبادلات التجارية".وكان البرلماني الأوروبي السابق وزعيم حركة "باتريوتس"، فلوريان فيليبو، طالب بانسحاب فرنسا من التحالف الذي شكلته واشنطن حول نفسها لأنه في طور الانهيار.وكتب البرلماني الفرنسي على "تويتر": "فرنسا بحاجة إلى الانسحاب من التحالف مع الولايات المتحدة بسبب انهيار الكتلة الدولية التي تشكلت حول واشنطن".وقال فيليبو، إن "البرازيل والصين تقترحان خطة سلام، وتتفاوض الهند مع روسيا على اتفاقية تجارية لمواجهة العقوبات، والمملكة العربية السعودية عقدت سلاما مع إيران، والمعسكر الأمريكي ينهار".
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, أخبار تايوان, الفلبين, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, أخبار تايوان, الفلبين, العالم

خبير: مصلحة واشنطن تكمن في خلق التناقضات ومنع الاستقرار في العالم

12:13 GMT 29.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أكد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمد عباس، أن "الولايات المتحدة معنية بعدم استقرار العالم، بعد انتهاء دورها، لذلك يحاول المسؤولون في واشنطن إشعال الحرائق في مناطق مختلفة بالعالم".
وأوضح اللواء محمد عباس، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة تكمن مصلحتها في خلق التناقضات ومنع الاستقرار العالمي للاستثمار في الأزمات، حتى مع نجاحها في توريط دول أخرى بالصراعات، مثل تايوان وفيتنام والفلبين وتايلاند، من أجل خلق صراع في بحر الصين الجنوبي، بين هذه الدول والصين".
وأوضح أن "واشنطن افتعلت الأزمة في أوكرانيا بتفس الطريقة، من خلال تقدم حلف الناتو باتجاه الشرق، واعتبرت أن أوكرانيا خاصرة رخوة لروسيا".
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ولفت عباس، إلى "الأزمات القائمة بين الدول مثل أرمينيا وأذربيجان والدور الأمريكي فيها، وربط ذلك بمشروع الحزام والطريق، بما يحمله من تنمية اقتصادية ومستدامة للدول التي يمر بها المشروع، لذلك هي تحارب من أجل إيقافه".
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، إن "موسكو تنطلق دائما من ثبات الدولة الروسية على مواقفها ومبادئها وقدرتها على استقطاب حلفائها وتوسيع دائرة صداقاتها، في كل القارات، خاصة مع فشل الغرب في تحقيق مخططاته، ونجاح الاقتصاد الروسي في إسقاط المشروع الأمريكي، وتجاوز الدولار من خلال العمل بالعملات المحلية وتنويع التبادلات التجارية".
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وكان البرلماني الأوروبي السابق وزعيم حركة "باتريوتس"، فلوريان فيليبو، طالب بانسحاب فرنسا من التحالف الذي شكلته واشنطن حول نفسها لأنه في طور الانهيار.
وكتب البرلماني الفرنسي على "تويتر": "فرنسا بحاجة إلى الانسحاب من التحالف مع الولايات المتحدة بسبب انهيار الكتلة الدولية التي تشكلت حول واشنطن".
وقال فيليبو، إن "البرازيل والصين تقترحان خطة سلام، وتتفاوض الهند مع روسيا على اتفاقية تجارية لمواجهة العقوبات، والمملكة العربية السعودية عقدت سلاما مع إيران، والمعسكر الأمريكي ينهار".
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