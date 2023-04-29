https://sputnikarabic.ae/20230429/رئيس-الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-يصل-إلى-السعودية-1076453607.html
رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يصل إلى السعودية
رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يصل إلى السعودية
وصل رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T10:54+0000
2023-04-29T10:54+0000
2023-04-29T10:54+0000
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وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "الزيارة جاءت تلبية لدعوة رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان لمشاهدة مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال السعودي واوراورديز الياباني، والتي ستقام مساء اليوم.وأضافت أنه "من المتوقع أن يتوجه رئيس الاتحاد الإيراني إلى قرغيزيا مباشرة بعد انتهاء المباراة، لحضور اجتماع يتعلق ببطولة كافا (كأس أمم آسيا الوسطى)، فيما لم يتقرر بعد هل سيشارك المنتخب الإيراني لكرة القدم في هذه البطولة التي ستقام من 11 إلى 20 أغسطس/ آب".وكان مهدي تاج، وجه رسالة شكر إلى نظيره السعودي ياسر المشعل، ردا على رسالة التهنئة بمناسبة فوز إيران بكأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023.وقال تاج في رسالته: "لا شك أن الجميع في كرة القدم الآسيوية يعترفون بأن الجمهورية الإيرانية والمملكة العربية السعودية هما القوتان الكرويتان في جميع أنحاء القارة".وأضاف: "اعتقد اعتقادا راسخا أنه يجب اتخاذ المزيد من الخطوات بهدف تحقيق المزيد من النجاح والإنجازات في كرة القدم في كلا البلدين في المستقبل".وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم
رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يصل إلى السعودية
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وصل رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية.
وأفادت وكالة
"فارس" الإيرانية، بأن "الزيارة جاءت تلبية لدعوة رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان لمشاهدة مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال السعودي واوراورديز الياباني، والتي ستقام مساء اليوم.
وأضافت أنه "من المتوقع أن يتوجه رئيس الاتحاد الإيراني إلى قرغيزيا مباشرة بعد انتهاء المباراة، لحضور اجتماع يتعلق ببطولة كافا (كأس أمم آسيا الوسطى)، فيما لم يتقرر بعد هل سيشارك المنتخب الإيراني لكرة القدم في هذه البطولة التي ستقام من 11 إلى 20 أغسطس/ آب".
وكان مهدي تاج، وجه رسالة شكر إلى نظيره السعودي
ياسر المشعل، ردا على رسالة التهنئة بمناسبة فوز إيران بكأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023.
وقال تاج في رسالته: "لا شك أن الجميع في كرة القدم الآسيوية يعترفون بأن الجمهورية الإيرانية والمملكة العربية السعودية هما القوتان الكرويتان في جميع أنحاء القارة".
وأضاف: "اعتقد اعتقادا راسخا أنه يجب اتخاذ المزيد من الخطوات بهدف تحقيق المزيد من النجاح والإنجازات
في كرة القدم في كلا البلدين في المستقبل".
وتوصلت السعودية وإيران
إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.