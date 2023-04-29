https://sputnikarabic.ae/20230429/رئيس-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-بليبيا-لـسبوتنيك-الأزمة-في-السودان-تهدد-بموجات-نزوح-على-الحدود-1076456877.html

رئيس "مكافحة الهجرة غير الشرعية" بليبيا لـ"سبوتنيك": الأزمة في السودان تهدد بموجات نزوح على الحدود

رئيس "مكافحة الهجرة غير الشرعية" بليبيا لـ"سبوتنيك": الأزمة في السودان تهدد بموجات نزوح على الحدود

قال اللواء رافع البرغثي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرقي ليبيا، إن استمرار الأوضاع في السودان يضاعف عمليات النزوح باتجاه الحدود الليبية. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T12:18+0000

2023-04-29T12:18+0000

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وأوضح البرغثي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المئات من السودانيين وصلوا إلى الحدود الليبية مع السودان (جنوبي ليبيا)، بشكل فردي، في ظل توقعات بارتفاع الأعداد حال استمرار الأوضاع.ولفت إلى أن استمرار الوضع في السودان يترتب عليه الكثير من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح والهجرة باتجاه دول الجوار، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية تسيطر على الحدود مع السودان حتى الآن، بما يجعل الأوضاع "تحت السيطرة" حتى يومه.وقبل أيام أعلن "الهلال الأحمر" الليبي انتشال جثث 11 مهاجرا قبالة ساحل مدينة صبراتة غرب البلاد، ليرتفع عدد الجثث التي انتشلت خلال الأيام الماضية إلى 34، عقب غرق قارب يقل عشرات المهاجرين في البحر المتوسط.وتستغل شبكات الاتجار بالبشر ليبيا كنقطة عبور نحو أوروبا، خاصة في ظل الانفلات الأمني والانقسام المستمر منذ العام 2011، إضافة لنشاط بعض المليشيات والعصابات في ليبيا في عملية الاتجار بالبشر.وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في بيان، أن الوحدات البحرية التابعة لإقليم الحرس البحري في الوسط (صفاقس، قرقنة والمهدية)، تمكنت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 27 أبريل/ نيسان الجاري من انتشال 210 جثث.طالع أيضا: حميدتي يحذر دول العالم من موجة لاجئين جديدة إذا لم يتم دعم السودان

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