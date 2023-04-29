https://sputnikarabic.ae/20230429/روسيا-تعتزم-تقديم-احتجاج-رسمي-لبولندا-بسبب-الاستيلاء-على-مدرسة-تابعة-لها-في-وارسو-1076451908.html
روسيا تعتزم تقديم احتجاج رسمي لبولندا بسبب الاستيلاء على مدرسة تابعة لها في وارسو
روسيا تعتزم تقديم احتجاج رسمي لبولندا بسبب الاستيلاء على مدرسة تابعة لها في وارسو
أعلن السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف، أن بلاده تعتزم تقديم احتجاج رسمي بسبب الاستيلاء على المدرسة التابعة للسفارة في وارسو. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T09:44+0000
2023-04-29T09:44+0000
2023-04-29T09:53+0000
العالم
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وقال أندرييف لوكالة "سبوتنيك": "هذا العمل غير قانوني وانتهاك لاتفاقية فيينا في العلاقات الدبلوماسية وبطبيعة الحال موسكو سوف تقدم احتجاجا رسميا لبولندا"، مضيفاً أنه سيكون هناك رد فعل على تصرفات السلطات البولندية.وقال الدبلوماسي "أي نوع من رد الفعل سيكون لا أريد أن أتوقع والقرار بشأن هذه المسألة ستتخذه موسكو"، معتبرا أن هذا العمل غير قانوني وتطفل على أراضي منشأة دبلوماسية، مؤكداً أن في مثل هذه الظروف لا يمكن أن تعمل المدرسة في السفارة الروسية.واختتم الدبلوماسي بالقول "سنجد مكانًا لمواصلة عمل المدرسة، وستواصل العمل في أماكن أخرى للبعثة الدبلوماسية سيتم ضمان إكمال العام الدراسي بشكل طبيعي وانهاء الامتحانات".
https://sputnikarabic.ae/20230429/الشرطة-البولندية-تقتحم-مدرسة-تابعة-للسفارة-الروسية-في-وارسو-فيديو-1076451215.html
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سبوتنيك عربي
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العالم
روسيا تعتزم تقديم احتجاج رسمي لبولندا بسبب الاستيلاء على مدرسة تابعة لها في وارسو
09:44 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 09:53 GMT 29.04.2023) تابعنا عبر
أعلن السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف، أن بلاده تعتزم تقديم احتجاج رسمي بسبب الاستيلاء على المدرسة التابعة للسفارة في وارسو.
وقال أندرييف لوكالة "سبوتنيك": "هذا العمل غير قانوني وانتهاك لاتفاقية فيينا في العلاقات الدبلوماسية وبطبيعة الحال موسكو سوف تقدم احتجاجا رسميا لبولندا"، مضيفاً أنه سيكون هناك رد فعل على تصرفات السلطات البولندية.
وقال الدبلوماسي "أي نوع من رد الفعل سيكون لا أريد أن أتوقع والقرار بشأن هذه المسألة ستتخذه موسكو"، معتبرا أن هذا العمل غير قانوني وتطفل على أراضي منشأة دبلوماسية، مؤكداً أن في مثل هذه الظروف لا يمكن أن تعمل المدرسة في السفارة الروسية.
واختتم الدبلوماسي بالقول "سنجد مكانًا لمواصلة عمل المدرسة، وستواصل العمل في أماكن أخرى للبعثة الدبلوماسية سيتم ضمان إكمال العام الدراسي بشكل طبيعي وانهاء الامتحانات".