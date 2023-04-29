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https://sputnikarabic.ae/20230429/روسيا-وتركيا-تتفقان-على-زيادة-عدد-رحلات-الطيران-بينهما-1076454198.html
روسيا وتركيا تتفقان على زيادة عدد رحلات الطيران بينهما
روسيا وتركيا تتفقان على زيادة عدد رحلات الطيران بينهما
اتفقت روسيا وتركيا على زيادة عدد رحلات الطيران بينهما، ما يسمح لشركات الطيران الروسية بتشغيل أكثر من 720 رحلة بين البلدين كل أسبوع، تقابلها 629 رحلة من... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T11:22+0000
2023-04-29T11:22+0000
روسيا
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وقالت وزارة النقل الروسية لوكالة "سبوتنيك": "اتفقت روسيا وتركيا على زيادة حجم الحركة الجوية والآن من المقرر للخطوط الجوية الروسية القيام بأكثر من 720 رحلة أسبوعيا عبر 62 خطا. كما اتفقت شركات النقل التركية على تسيير 629 رحلة منتظمة بين روسيا وتركيا عبر 37 خطا بالمقابل".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، الخميس الماضي، أن روسيا وتركيا ستزيدان حركة نقل الركاب الجوية بين البلدين.ولتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين، وافقت سلطات الحركة الجوية الروسية على طلبات شركات الطيران التركية لرحلات إضافية إلى روسيا تصل إلى 49 رحلة أسبوعيا.وأكدت الوزارة أن عدد الرحلات الجوية التي تديرها شركات النقل الجوي الروسية إلى تركيا زادت بقيمة مرة ونصف في صيف 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وسيكون هناك 21 رحلة على مسارات إسطنبول - موسكو وأنطاكيا - موسكو، بالإضافة إلى 14 رحلة في اليوم على مسار إسطنبول - سانت بطرسبورغ، أنطاكيا - سانت بطرسبورغ، أنطاكيا - كازان، أنطاكيا - يكاترينبورغ، وأيضا سبع رحلات في اليوم من أنطاكيا إلى ساراتوف.
https://sputnikarabic.ae/20230414/الخارجية-الروسية-اهتمام-الأوروبيين-بالرحلات-السياحية-والتجارية-إلى-روسيا-لا-يزال-قائما-1075889993.html
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روسيا

روسيا وتركيا تتفقان على زيادة عدد رحلات الطيران بينهما

11:22 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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اتفقت روسيا وتركيا على زيادة عدد رحلات الطيران بينهما، ما يسمح لشركات الطيران الروسية بتشغيل أكثر من 720 رحلة بين البلدين كل أسبوع، تقابلها 629 رحلة من نظيراتها في تركيا.
وقالت وزارة النقل الروسية لوكالة "سبوتنيك": "اتفقت روسيا وتركيا على زيادة حجم الحركة الجوية والآن من المقرر للخطوط الجوية الروسية القيام بأكثر من 720 رحلة أسبوعيا عبر 62 خطا. كما اتفقت شركات النقل التركية على تسيير 629 رحلة منتظمة بين روسيا وتركيا عبر 37 خطا بالمقابل".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، الخميس الماضي، أن روسيا وتركيا ستزيدان حركة نقل الركاب الجوية بين البلدين.
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14 أبريل, 05:46 GMT
ولتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين، وافقت سلطات الحركة الجوية الروسية على طلبات شركات الطيران التركية لرحلات إضافية إلى روسيا تصل إلى 49 رحلة أسبوعيا.
وأكدت الوزارة أن عدد الرحلات الجوية التي تديرها شركات النقل الجوي الروسية إلى تركيا زادت بقيمة مرة ونصف في صيف 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسيكون هناك 21 رحلة على مسارات إسطنبول - موسكو وأنطاكيا - موسكو، بالإضافة إلى 14 رحلة في اليوم على مسار إسطنبول - سانت بطرسبورغ، أنطاكيا - سانت بطرسبورغ، أنطاكيا - كازان، أنطاكيا - يكاترينبورغ، وأيضا سبع رحلات في اليوم من أنطاكيا إلى ساراتوف.
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