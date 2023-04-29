https://sputnikarabic.ae/20230429/زيارة-وزير-خارجية-إيران-للرياض-وافتتاح-السفارات-خلال-أيام-ما-انعكاساتها-على-المنطقة؟--1076462415.html

زيارة وزير خارجية إيران للرياض وافتتاح السفارات خلال أيام.. ما انعكاساتها على المنطقة؟

زيارة وزير خارجية إيران للرياض وافتتاح السفارات خلال أيام.. ما انعكاساتها على المنطقة؟

في خطوة جديدة بمسار التقارب بين البلدين، يحل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بالعاصمة السعودية الرياض خلال أيام، تلبية لدعوة نظيره السعودي فيصل... 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T14:53+0000

2023-04-29T14:53+0000

2023-04-29T14:53+0000

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وأكد عبد اللهيان أنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لزيارة المملكة، لافتا إلى أنه سيقوم بتلبيتها.الزيارة المرتقبة هي الأولى للوزير الإيراني منذ سنوات بعد قطع العلاقات بين البلدين في العام 2016، كما كشف عبد اللهيان قرب إعادة فتح السفارتين في طهران والرياض، خلال أيام.كما تعد الزيارة هي الخطوة الأبرز بعد التوصل إلى اتفاق في بكين مارس/آذار الماضي، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.فيما يتعلق بالزيارة المرتقبة، قال أستاذ الإعلام السياسي بالسعودية، عبد الله بن عبد المحسن العساف، إن جميع المؤشرات الصادرة من السعودية وإيران توحي بأن الأمور تسير بشكل إيجابي كما خطط لها.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتصالات بين الجانبين مستمرة، والدعوات للزيارة قبلت، فيما يلاحظ حل كثير من ملفات المنطقة التي كانت معقدة؛ لكن حلها بشكل نهائي بحاجة لوقت ليس بالقصير.أبرز الملفات الخلافيةالعديد من الملفات ظلت خلافية لاسيما المصالح المشتركة للبلدين في اليمن والعراق وسوريا وهو ما تعتبره الرياض تدخلا في الشؤون العربية، لكن الاتفاق بين البلدين يمكن أن يصل إلى رؤى متقاربة أو متوافقة بشأن آليات الحل خاصة في اليمن، الذي يمثل المعضلة الأكبر في الخلاف بين الجانين.يوضح العساف، أن تفعيل جوانب الاتفاق وحصر نقاط الخلاف للتباحث حولها، هو الأولوية في الوقت الراهن من أجل دعم مسار السلام.ويرى أن القناعة لدى الأطراف للاتجاه للحلول السياسية القائمة على "سلاح الحوار "لا "حوار السلاح"، إذ أنه الطريق الأسلم والأنفع والأقل كلفة للجميع، وفق العساف.من جانبه، قال المحلل السياسي السعودي فيصل الصانع، إن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض، تأتي في إطار الاتفاق السابق الذي أعلن فيه استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، أي أنها ضمن الموعد المحدد.دور إقليميوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الرياض وطهران، تلعب كل منهما دورًا هامًا في المنطقة والعالم.وتابع:" تتمثل أهمية السعودية في دورها كدولة إسلامية رائدة وحاضنة للحرمين الشريفين في مكة والمدينة، وكونها أحد أكبر منتجي النفط في العالم وعضوا في مجموعة العشرين".وتابع: "وتتمثل أهمية الجمهورية الإيرانية في دورها كونها من الدول المنتجة للنفط والغاز وتلعب أيضًا دورًا هامًا في الأحداث الإقليمية مثل النزاع في اليمن والصراع في سوريا، وايضا لها دور كبير في لبنان".وتابع: "لذلك، فإن تحسين العلاقات بينهما يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر في المنطقة، وتعزيز الاستقرار والتعاون بين الدول في الشرق الأوسط، وهذا ما يتم بحثه بالتأكيد من زيارة وزير الخارجية الايراني للسعودية".زيارات دبلوماسيةوفي مطلع إبريل/ نيسان الجاري، أعلنت الخارجية السعودية وصول وفد دبلوماسي إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية.وفي 12 إبريل/ نيسان، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، وصول وفد تقني إيراني إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لإعادة فتح الممثليات الإيرانية في المملكة.

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