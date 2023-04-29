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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230429/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-3-مراكز-سكانية-في-الجمهورية-1076444997.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف 3 مراكز سكانية في الجمهورية
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف 3 مراكز سكانية في الجمهورية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت كلا من... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T05:05+0000
2023-04-29T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكنية على محور: الساعة 3:40 بلدة كاترينيفكا في منطقة نيكولسكويه تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم.كما تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم على بلدة تونكويه- مدينة ياسينوفاتايا.وأفادت الممثلية بأنه في الساعة 4:45 صباحًا بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الأوكرانية أربع قذائف من عيار 122 ملم على بلدة ياكوفليفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الأوكرانية-تقصف-نوفوباكموتوفكا-في-جمهورية-دونيتسك--1076344981.html
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روسيا

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف 3 مراكز سكانية في الجمهورية

05:05 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت كلا من نيكولسكويه وياكوفليفكا وياسينوفاتايا، وأطلقت ست قذائف عيار 155 ملم وأربع قذائف من عيار 122 ملم.
وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكنية على محور: الساعة 3:40 بلدة كاترينيفكا في منطقة نيكولسكويه تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك
27 أبريل, 00:55 GMT
كما تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم على بلدة تونكويه- مدينة ياسينوفاتايا.

وأفادت الممثلية بأنه في الساعة 4:45 صباحًا بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الأوكرانية أربع قذائف من عيار 122 ملم على بلدة ياكوفليفكا.
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