https://sputnikarabic.ae/20230429/شويغو-واشنطن-وحلفاؤها-يعملون-على-جر-دول-أخرى-لمواجهة-عسكرية-مع-موسكو-وبكين---1076461153.html

شويغو: واشنطن وحلفاؤها يعملون على جر دول أخرى لمواجهة عسكرية مع موسكو وبكين

شويغو: واشنطن وحلفاؤها يعملون على جر دول أخرى لمواجهة عسكرية مع موسكو وبكين

قال وزيرالدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الصراع في أوكرانيا يؤكد تركيز واشنطن وحلفائها على استفزاز دول أخرى في محاولة لجرها إلى مواجهة عسكرية مع موسكو وبكين. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T14:40+0000

2023-04-29T14:40+0000

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29-4 Sputnik World شويغو يقول إن واشنطن وحلفاؤها يعملون على جر دول أخرى لمواجهة عسكرية مع موسكو وبكين

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الصراع في أوكرانيا يؤكد تركيز واشنطن وحلفائها على استفزاز دول أخرى في محاولة لجرها إلى مواجهة عسكرية مع موسكو وبكين.وأضاف وزير الدفاع الروسي في كلمة خلال مشاركته في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، أمس الجمعة، أن"الصراع في أوكرانيا هو تأكيد واضح لمثل هذه السياسة الإجرامية".و أشار شويغو إلى إن "الهدف الحقيقي من هذه السياسة التي تتبعها واشنطن، هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وتشكيل تهديد للصين، والحفاظ على مكانتها الاحتكارية في العالم".وأوضح وزير الدفاع الروسي أنه"بالنظر إلى رفض كييف الامتثال لاتفاقات مينسك، والتهديد الحقيقي لسكان دونباس، قررت موسكو إجراء عملية عسكرية خاصة".أكد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمد عباس، أن الولايات المتحدة معنية بعدم استقرار العالم، بعد انتهاء دورها، لذلك يحاول المسؤولون في واشنطن إشعال الحرائق في مناطق مختلفة بالعالم.وأوضح أن الولايات المتحدة تكمن مصلحتها في خلق التناقضات ومنع الاستقرار العالمي للاستثمار في الأزمات، حتى مع نجاحها في توريط دول أخرى بالصراعات، مثل تايوان وفيتنام والفلبين وتايلاند، من أجل خلق صراع في بحر الصين الجنوبي، بين هذه الدول والصين.وأوضح أن واشنطن افتعلت الأزمة في أوكرانيا بنفس الطريقة، من خلال تقدم حلف الناتو باتجاه الشرق، واعتبرت أن أوكرانيا خاصرة رخوة لروسيا.البحرية الأمريكية تكشف عن خطة لـ"تغيير قواعد اللعبة" في تايوانقال مدير العمليات البحرية الأمريكية، مايكل غيلداي، أمس لجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم قريبا اختبار خمس غواصات مسيّرة قادرة على"تغيير قواعد اللعبة" في أزمة تايوان.جاء ذلك ردًا على سؤال أحد أعضاء "الكونغرس"، حول الإجراءات التي يمكن لواشنطن اتخاذها لتحديث أسلحتها في المجال البحري، وتغيير الوضع الأمني في تايوان.و أشار غيلداي في هذا الصدد إلى أن"أول غواصة كبيرة لدى واشنطن الآن قبالة سواحل كاليفورنيا، ويتم اختبارها بنجاح كبير، ستتبعها خمس غواصات مسيّرة إضافية ولديها القدرة على زرع الألغام سرا، معتبرا أن هذا سيغير قواعد اللعبة".وكان الجيش الصيني، أعلن، أمس الجمعة، أن قواته في حالة تأهب عالية بعد رصد طائرة عسكرية أمريكية أثناء عبورها فوق مضيق تايوان.في هذا السياق، قال المتخصص في الشئون الآسيوية، د. وائل عواد "إن الولايات المتحدة مستمرة في استفزازاتها المتكررة تجاه الصين على مدى السنوات الماضية خاصةً بعد دخول"بايدن" البيت الأبيض.أضاف أن كل ذلك يدل على أن الولايات المتحدة غير راضية عن النمو الاقتصادي الواسع للصين ونفوذها في هذه المنطقة، وأنها تريد أن تحد من هذا النفوذ الصيني من خلال تحجيم دور الصين المتنامي.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد أن ترسل رسائل واضحة للصين بأن مضيق تايوان هو منطقة بحر دولي وليس بحراً إقليمياً أو منطقة إقليمية كما تقول الصين، و ذلك في استفزاز متعمد لبكين.حركة جيش تحرير السودان تعلن تحريك قوات للفصل بين الجيش و قوات الدعم السريعأعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، تحريك قوة عسكرية مشتركة للفصل بين قوات الجيش والدعم السريع.و أضاف مناوي عبر حسابه على تويتر أن "قيادات الحركات المسلحة تواصلوا وقرروا تحريك قوة عسكرية مشتركة للفصل بين المتحاربين بالتعاون مع السلطات المحلية، وذلك منعا لتوسع دائرة الانفلات، وفق تعبيره.و لم يحدد مناوي نطاق عمل القوة العسكرية المشتركة، لكنه أوضح أن القرار جاء على خلفية تصاعد المواجهات المسلحة في الخرطوم وامتدادها إلى عدد من المناطق، خاصة دارفور.في هذا الصدد، قال نائب المركز الأوروبي السوداني لدراسات السلام، الصادق اليوسف، إن الخطوة التي قامت بها حركة جيش تحرير السودان بتحريك قوات للفصل بين الجيش والدعم السريع، تأتي ضمن الترتيبات الأمنية التي تم الاتفاق عليها، موضحا أنها قوات مشتركة هدفها حماية المدنيين.وذكر أن هذه الخطوة قد تقلل من الخسائر المادية والبشرية خاصة وأنها قوات مدربة، ومن واجبها التدخل الآن، معتبرا أنها خطوة إيجابية، بدون دعم أي طرف على حساب الآخر.وشدد على أنه"يجب على أي قوة من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا - والتي تدربت في الفاشر لاستيعابهم في الجيش-، أن تتدخل في إنهاء التشابك بين الجانبين".الجزائر ومالي تؤكدان رغبتهما بإعادة إطلاق اتفاق السلامعبرت مالي والجزائر، عن رغبتهما في إنعاش اتفاق السلام المبرم في عام2015، بين باماكو والمتمردين في شمال مالي، والذي بات في طي النسيان، ما أدى لتصاعد المخاوف من تجدد أعمال العنف.وقال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بعد محادثات مع زعيم المجلس العسكري الحاكم في مالي، الكولونيل عاصمي غويتا، إن" الطرفين قاما بفحص دقيق وصارم للغاية لما هو مطلوب لضمان عملية إعادة إطلاق فعالة ومثمرة. من خلال عملية سياسية محمية من الاضطرابات قصيرة المدى".وقّعت الجزائر والنيجر اتفاقاً عسكرياً يقضي بتسيير دوريات عسكرية مشتركة على الحدود التي تربط بين البلدين، فيما يواصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف جولته في منطقة الساحل، شملت حتى الآن موريتانيا ومالي والنيجر، والتي تستهدف بالأساس تعزيز التنسيق الأمني والعسكري.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الجزائري، د. إسماعيل خلف الله، "إن الجزائر تولي اهتماماً كبيراً لاستقرار هذه المنطقة لما تعانيه من عدم استقرار أمني وسياسي ولعدم تواجد مشاريع تنموية تعطي وتسمح بخلق مناخ لتحقيق الاستقرار.وأضاف، أن الجزائر تعتبر منطقة الساحل بُعد استراتيجي وأمن قومي، حيث تشترك معها في الحدود، وهو ما يدعو للتأكيد وإعادة إحياء هذه الاتفاقيات من جديد والتعاون سواء في الجانب الأمني أو فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تخص الشراكات والمشاريع بين الجزائر وهذه الدول.اقتصاديا... صندوق النقد الدولي يكشف عن استقرار غير متوقع للاقتصاد الروسيكشف صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أن الوضع الاقتصادي الروسي أثبت مقاومته للعقوبات الاقتصادية بالرغم من توقعات الخبراء.وأضاف في تقريره الاقتصاد الدوري، أنه بعد انخفاض حاد في الربع الثاني من العام الماضي، تعافى الاقتصاد الروسي بقوة في الربعين الثالث والرابع، مما قلل من تراجع الإنتاج في عام2022 إلى نسبة2.1%.وأوضح أن"النتائج القوية بشكل غير متوقع نهاية العام الماضي أدت إلى استقرار الصادرات النفطية، مشيرا إلى" تمكن إنتاج النفط والغاز الروسي من الحفاظ على أحجام العرض بالرغم من ارتفاع الأسعار".في هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي، جهاد الحكيم، إن الاقتصاد الروسي يملك كثيرا من الموارد الداخلية تسمح له بأن يعول على نفسه.وأوضح أن تقرير صندوق النقد الدولي يتعارض مع تقرير البنك الدولي، الذي حسّن نسب النمو المرتفعة لعام2023 مركزا على العامل المرتبط بالإنفاق الحكومي، وكان سببا لتنشيط الاقتصاد الروسي.ويرى الحكيم أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لم تأتي بثمارها المرجوة لأن الاقتصاد الروسي لديه اكتفاء ذاتي وساعده في ذلك أسعار النفط والمواد الأولية، التي يتم تصديرها لدول العالم، ما يعني أنها لديها فائض في هذا المجال، ولم يكن ذلك مستغربا رغم توقعات الخبراء عكس ذلك.

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