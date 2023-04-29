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صحيفة تكشف عن وثائق سرية لغواصة بريطانية في "مرحاض"
صحيفة تكشف عن وثائق سرية لغواصة بريطانية في "مرحاض"
كشفت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن مصادر خاصة أنه تم العثور على وثائق سرية تحتوي على معلومات حول غواصة في مرحاض حانة في مقاطعة كومبريا البريطانية. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T06:26+0000
2023-04-29T06:26+0000
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وذكرت صحيفة "ذا صن" أنه تم العثور على وثائق سرية تحتوي على معلومات بشأن غواصة "إتش إم إس أنسون" في مرحاض حانة.وقال المصدر للصحيفة إنه "خلال إحدى الليالي في حانة مزدحمة في كومبريا، كان هناك عسكريون في السهرة، وعند دخولي إلى المرحاض وجدت وثائق ملقاة على الأرض وكانت ظاهرة للعيان".وبحسب المحاور فقد "لاحظ وجود ختم مكتوب عليه "سري" على المستندات المرمية"، مضيفا أن الوثائق أظهرت الجزء الداخلي من الغواصة.يذكر أن غواصة "إتش إم إس أنسون" أطلقت للمرة الأولى في فبراير/ شباط 2023 في البحر المفتوح وهي مجهزة بطوربيدات ثقيلة وكذلك صواريخ توماهوك كروز.وتعمل الغواصة على مفاعل نووي، ويمكن أن تعمل لمدة 25 عامًا دون تزود بالوقود.
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صحيفة تكشف عن وثائق سرية لغواصة بريطانية في "مرحاض"

06:26 GMT 29.04.2023
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN / غواصة بريطانية
غواصة بريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN /
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كشفت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن مصادر خاصة أنه تم العثور على وثائق سرية تحتوي على معلومات حول غواصة في مرحاض حانة في مقاطعة كومبريا البريطانية.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أنه تم العثور على وثائق سرية تحتوي على معلومات بشأن غواصة "إتش إم إس أنسون" في مرحاض حانة.
وقال المصدر للصحيفة إنه "خلال إحدى الليالي في حانة مزدحمة في كومبريا، كان هناك عسكريون في السهرة، وعند دخولي إلى المرحاض وجدت وثائق ملقاة على الأرض وكانت ظاهرة للعيان".
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وبحسب المحاور فقد "لاحظ وجود ختم مكتوب عليه "سري" على المستندات المرمية"، مضيفا أن الوثائق أظهرت الجزء الداخلي من الغواصة.
يذكر أن غواصة "إتش إم إس أنسون" أطلقت للمرة الأولى في فبراير/ شباط 2023 في البحر المفتوح وهي مجهزة بطوربيدات ثقيلة وكذلك صواريخ توماهوك كروز.
وتعمل الغواصة على مفاعل نووي، ويمكن أن تعمل لمدة 25 عامًا دون تزود بالوقود.
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