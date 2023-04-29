https://sputnikarabic.ae/20230429/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عما-سيحدث-في-أوكرانيا-قريبا-1076449750.html
ضابط أمريكي سابق يكشف عما سيحدث في أوكرانيا قريبا
ضابط أمريكي سابق يكشف عما سيحدث في أوكرانيا قريبا
كشف ضابط الاستخبارات المتقاعد في البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن الجيش الأوكراني سيكون بمفرده عندما تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عنه. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T08:00+0000
2023-04-29T08:00+0000
2023-04-29T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ريتر خلال مقابلة على قناة خاصة على منصة "يوتيوب"، إنه "ليس على الولايات المتحدة أن تتعامل مع العواقب الوخيمة عندما تهرب من القتال، كما حدث في أفغانستان أو فيتنام"، لافتا إلى أن الجيش الأمريكي يغادر دون حسابات إلى دياره تاركاً وراءه كل الحلفاء والذين يناصرونه".وأشار ريتر إلى أن السياسة الأمريكية في أفغانستان انتهت بالخزي والإذلال، لكن واشنطن لم تكن مضطرة لدفع الثمن.واختتم ريتر قائلاً: "كان يكفي فقط إيقاف تشغيل التلفزيون حتى لا ترى كل هذه اللقطات سيحدث الشيء نفسه مع أوكرانيا عندما تغادر واشنطن سُيترك الأوكرانيون بمفردهم دون أي شيء".
https://sputnikarabic.ae/20230428/إنها-مأساة-بهذا-التعبير-يصف-الأمريكيون-خسائر-الجيش-الأوكراني--1076423702.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ضابط أمريكي سابق يكشف عما سيحدث في أوكرانيا قريبا
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كشف ضابط الاستخبارات المتقاعد في البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن الجيش الأوكراني سيكون بمفرده عندما تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عنه.
وقال ريتر خلال مقابلة على قناة خاصة على منصة "يوتيوب"، إنه "ليس على الولايات المتحدة أن تتعامل مع العواقب الوخيمة عندما تهرب من القتال، كما حدث في أفغانستان أو فيتنام"، لافتا إلى أن الجيش الأمريكي يغادر دون حسابات إلى دياره تاركاً وراءه كل الحلفاء والذين يناصرونه".
وأشار ريتر إلى أن السياسة الأمريكية في أفغانستان انتهت بالخزي والإذلال، لكن واشنطن لم تكن مضطرة لدفع الثمن.
واختتم ريتر قائلاً: "كان يكفي فقط إيقاف تشغيل التلفزيون حتى لا ترى كل هذه اللقطات سيحدث الشيء نفسه مع أوكرانيا عندما تغادر واشنطن سُيترك الأوكرانيون بمفردهم دون أي شيء".