https://sputnikarabic.ae/20230429/علاء-مبارك-ينشر-مقطعا-لتوفيق-عكاشة-يتنبأ-فيه-بتقسيم-السودان-1076446366.html
علاء مبارك ينشر مقطعا لتوفيق عكاشة يتنبأ فيه بتقسيم السودان
علاء مبارك ينشر مقطعا لتوفيق عكاشة يتنبأ فيه بتقسيم السودان
نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقطعا للإعلامي المصري توفيق عكاشة، يتنبأ فيه بتقسيم السودان. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T06:02+0000
2023-04-29T06:02+0000
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ووفق ما نشره نجل مبارك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد أن كلام عكاشة "سليم"، معللا بأن "تقسيم العالم العربي وإضعافه والعمل على بث الفرقة والخلاف هو مخطط وهدف قديم".وقال علاء: "ما حدث في السودان من تقسيم وما يحدث الآن يعتبر أحد الأمثلة من مخطط قديم وضعه بن غورين أول رئيس وزراء لإسرائيل، وهو العمل على تقسيم وإضعاف الدول العربية مع وجود وانتشار نفوذ قوى لإسرائيل في أفريقيا…".وفي المقطع المنشور يتحدث عكاشة عن "تقسيم السودان إلى 3 دول"، مؤكدا أن الهدف هو "أن ينهار الجيش السوداني لكي تفتح السودان وتقسم السودان وتتحول إلى ممرات يرسل منها الإرهاب من دول تحتوي على أرضها الإرهاب في أفريقيا".وشدد على ضرورة "أن تعلم الشعوب هذه الحقيقة"، مؤكدا أنه لا يكذب وأنه قال هذا الكلام "من سنين وارجعوا لكلامي في 2012 و2011 و2013".كما تسببت تلك المعارك وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.طالع أيضا: حركة جيش تحرير السودان تعلن تحريك قوات للفصل بين الجيش والدعم السريع
https://sputnikarabic.ae/20230428/برنامج-الغذاء-العالمي-يحذر-من-مجاعة-في-السودان-1076424552.html
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الأخبار, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن
الأخبار, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن
علاء مبارك ينشر مقطعا لتوفيق عكاشة يتنبأ فيه بتقسيم السودان
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نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقطعا للإعلامي المصري توفيق عكاشة، يتنبأ فيه بتقسيم السودان.
ووفق ما نشره نجل مبارك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد أن كلام عكاشة "سليم"، معللا بأن "تقسيم العالم العربي وإضعافه والعمل على بث
الفرقة والخلاف هو مخطط وهدف قديم".
وقال علاء: "ما حدث في السودان من تقسيم وما يحدث الآن يعتبر أحد الأمثلة من مخطط قديم وضعه بن غورين أول رئيس وزراء لإسرائيل، وهو العمل على تقسيم وإضعاف الدول العربية مع وجود وانتشار نفوذ قوى لإسرائيل في أفريقيا…".
وفي المقطع المنشور يتحدث عكاشة عن "تقسيم السودان إلى 3 دول"، مؤكدا أن الهدف هو
"أن ينهار الجيش السوداني لكي تفتح السودان وتقسم السودان وتتحول إلى ممرات يرسل منها الإرهاب من دول تحتوي على أرضها الإرهاب في أفريقيا".
وشدد على ضرورة "أن تعلم الشعوب هذه الحقيقة"، مؤكدا أنه لا يكذب وأنه قال هذا الكلام "من سنين وارجعوا لكلامي في 2012 و2011 و2013".
ويشهد السودان منذ الـ15 من أبريل/ نيسان الجاري، اشتباكات ومعارك متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث دفعت المعارك المتواصلة بينهما الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثاتها الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت تلك المعارك وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.