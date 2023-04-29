https://sputnikarabic.ae/20230429/فرشينين-لا-يوجد-تقدم-فى-تنفيذ-الجزء-الروسي-من-اتفاقية-الحبوب-ورسالة-غوتيريش-تدرس-1076448323.html
فرشينين: لا يوجد تقدم فى تنفيذ الجزء الروسي من اتفاقية الحبوب ورسالة غوتيريش تدرس
فرشينين: لا يوجد تقدم فى تنفيذ الجزء الروسي من اتفاقية الحبوب ورسالة غوتيريش تدرس
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم السبت، بأنه لا توجد نتائج ملموسة من شأنها أن تشير إلى تلبية متطلبات روسيا من اتفاقية الحبوب، لكن لا يزال... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T07:01+0000
2023-04-29T07:01+0000
2023-04-29T07:01+0000
روسيا
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ولفت فيرشينين إلى أنه "تم تحديد تقديرات التقدم بالاتفاقية لدينا بنهاية أبريل، لا يزال لدينا متسع من الوقت بينما أكرر ما نقوله علنا على مستويات مختلفة، ليس لدينا نتائج ملموسة تشير إلى التقدم في تلبية متطلباتنا".وبحسب قوله، فإن روسيا "تُبلغ عن هذه الجهود"، مضيفا أن روسيا تقدر هذا الجهد ولكننا بحاجة إلى نتائج لكنها غير موجودة".وأوضح فيرشينين أن الأفكار المتعلقة باتفاقية الحبوب التي صيغت في رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجري النظر فيها والعمل عليها.وتابع بالقول "يمكننا القول إن بعض الأفكار الجديدة واردة في المقترحات التي صاغها الأمين العام للأمم المتحدة وقدمها من خلال وزير خارجية روسيا الاتحادية لينظر فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
https://sputnikarabic.ae/20230429/فيرشينين-غوتيريش-لم-يتخذ-أي-خطوات-لإطلاق-عملية-تحكيم-ضد-الولايات-المتحدة-بشأن-أزمة-التأشيرات-1076447535.html
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روسيا
فرشينين: لا يوجد تقدم فى تنفيذ الجزء الروسي من اتفاقية الحبوب ورسالة غوتيريش تدرس
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم السبت، بأنه لا توجد نتائج ملموسة من شأنها أن تشير إلى تلبية متطلبات روسيا من اتفاقية الحبوب، لكن لا يزال هناك وقت قبل انتهاء الاتفاقية.
ولفت فيرشينين إلى أنه "تم تحديد تقديرات التقدم بالاتفاقية لدينا بنهاية أبريل، لا يزال لدينا متسع من الوقت بينما أكرر ما نقوله علنا على مستويات مختلفة، ليس لدينا نتائج ملموسة تشير إلى التقدم في تلبية متطلباتنا".
وبحسب قوله، فإن روسيا "تُبلغ عن هذه الجهود"، مضيفا أن روسيا تقدر هذا الجهد ولكننا بحاجة إلى نتائج لكنها غير موجودة".
وأوضح فيرشينين أن الأفكار المتعلقة باتفاقية الحبوب التي صيغت في رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجري النظر فيها والعمل عليها.
وتابع بالقول "يمكننا القول إن بعض الأفكار الجديدة واردة في المقترحات التي صاغها الأمين العام للأمم المتحدة وقدمها من خلال وزير خارجية روسيا الاتحادية لينظر فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".