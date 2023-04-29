https://sputnikarabic.ae/20230429/فريق-بحثي-يكتشف-نحو-21-ألف-نوع-من-الجينات-المقاومة-للمضادات-الحيوية-في-السحاب-1076453422.html

فريق بحثي يكتشف نحو 21 ألف نوع من الجينات المقاومة للمضادات الحيوية في السحاب

فريق بحثي يكتشف نحو 21 ألف نوع من الجينات المقاومة للمضادات الحيوية في السحاب

اكتشف فريق بحثي، من كندا وفرنسا، 20800 نسخة من الجينات المقاومة للمضادات الحيوية. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T10:51+0000

2023-04-29T10:51+0000

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ووفقا لموقع "إنترستينج إنجينيرينج"، فإن هذه هي الدراسة الأولى التي تظهر أن الغيوم تحتوي على جينات مقاومة للمضادات الحيوية من أصل بكتيري بتركيزات مماثلة للبيئات الطبيعية الأخرى.من جهته قال معدّ الدراسة الرئيسي فلوران روسّي، زميل ما بعد الدكتوراه في فريق كارولين دوشين، والأستاذ في معهد "كيبيك" للقلب والرئة، بجامعة لافال إن "هذه البكتيريا عادة ما تعيش فوق الأوراق أو داخل التربة".وأكد أنها "تتطاير بفعل الرياح أو بفعل الأنشطة البشرية، وبعضها يرتفع إلى الغلاف الجوي ويسهم في تكوين الغيوم".وقال روسي: "السحب المحيطية والسحب القارية لها بصماتها الخاصة على جينات مقاومة المضادات الحيوية"، ضاربا المثل باحتواء الغيوم القارية "على جينات مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة في الإنتاج الحيواني".وتابع: "مع ذلك، فإن التركيزات متغيرة. تتراوح من 330 إلى أكثر من 30000 بكتيريا لكل مليلتر من المياه السحابية، ويمكن أن يكون ما بين خمسة في المائة إلى 50 في المائة من هذه البكتيريا على قيد الحياة ومن المحتمل أن تكون نشطة".وأضاف روسي: "تُظهر دراستنا أن الغيوم هي مسار مهم للجينات المقاومة للمضادات الحيوية المنتشرة على نطاقات قصيرة وطويلة. من الناحية المثالية، نود تحديد مصادر الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية للحد من تشتت هذه الجينات".وكان عدد من الباحثين في جامعة "لافال في كيبيك" وجامعة "كليرمون أوفيرنيه" قد أخذوا عينات باستخدام من سحب تشكلت فوق بركان خامد في وسط فرنسا، عرف باسم "بوي دو دوم"، وذلك بين سبتمبر/ أيلول 2019 وأكتوبر/ تشرين الأول 2021.وقال روسّي إنّ "الغلاف الجوي قاسٍ جداً على البكتيريا"، مضيفاً أن معظم البكتيريا التي اكتشفناها كانت بيئية"، ومن غير المُحتمل أن تكون ضارة للإنسان.طالع أيضا: علماء يكتشفون بكتيريا قادرة على تحويل ثاني أكسيد الكربون في الهواء إلى بلاستيك حيوي مفيد

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https://sputnikarabic.ae/20230202/دراسة-أحد-أكثر-الأدوية-انتشارا-في-العالم-يزيد-مقاومة-البكتيريا-للمضادات-الحيوية-1073028437.html

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