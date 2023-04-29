https://sputnikarabic.ae/20230429/فيرشينين-غوتيريش-لم-يتخذ-أي-خطوات-لإطلاق-عملية-تحكيم-ضد-الولايات-المتحدة-بشأن-أزمة-التأشيرات-1076447535.html

فيرشينين: غوتيريش لم يتخذ أي خطوات لإطلاق عملية تحكيم ضد واشنطن بشأن أزمة التأشيرات

فيرشينين: غوتيريش لم يتخذ أي خطوات لإطلاق عملية تحكيم ضد واشنطن بشأن أزمة التأشيرات

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لم يتخذ أي خطوات لإطلاق عملية تحكيم ضد الولايات المتحدة الأمريكية... 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T06:31+0000

2023-04-29T06:31+0000

2023-04-29T06:45+0000

روسيا

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وأوضح فيرشينين، في تصريحات صحفية: "طالبنا ببدء التحكيم في قضية التأشيرات منذ فترة طويلة، وتكرر طلبنا خلال اتصالنا الأخير بالأمين العام للأمم المتحدة، وحتى الآن لم يكن هناك أي إجراءات محددة من جانب الأمين العام بشأن هذه القضية".وأضاف فيرشينين "هناك الكثير من الأدلة على أن الأمريكيين ينتهكون التزاماتهم، والولايات المتحدة ملزمة بتقديم التأشيرات فيما يتعلق بعقد الأحداث الدولية هنا على منصة الأمم المتحدة".وأشار فرشينين خلال حديثه مع الصحفيين إلى أن روسيا تتصرف مع واشنطن بمبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال اتخاذ خطوات غير ودية ستتخذ موسكو خطوات مماثلة.وانتقدت موسكو في الآونة الأخيرة قرار واشنطن عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس الذين كان من المفترض أن يرافقوا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230429/لافروف-التحرك-نحو-التعددية-القطبية-العالمية-أصبح-اليوم-حقيقة-واقعة-جيوسياسية-1076437446.html

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