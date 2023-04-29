https://sputnikarabic.ae/20230429/كيف-صمد-الاقتصاد-الروسي-في-وجه-حرب-العقوبات؟-1076459464.html
كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه حرب العقوبات؟
كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه حرب العقوبات؟
أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات، وقال خبراء الصندوق إن "الاقتصاد الروسي أصبح أكثر مرونة مما كان متوقعا في بداية العام الماضي... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T13:49+0000
2023-04-29T13:49+0000
2023-04-29T13:49+0000
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كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه حرب العقوبات؟
كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه حرب العقوبات؟
وأوضح الخبراء أن النتائج القوية بشكل غير متوقع في العام 2022 ترجع إلى استقرار صادرات النفط، في ظل ارتفاع أسعاره واستمرار الإمدادات كما سجلت صناعة النفط والغاز أرباحا قياسية.وفيما يتعلق بالعام الجاري 2023 توقع الصندوق نمو الاقتصاد الروسي عند مستوى 0.7%، وهي وتيرة أسرع من بوتيرة أسرع من نمو الاقتصادين الفرنسي والألماني.وأشار إلى أن "تقرير صندوق النقد أكد قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود وعلى احتمال عبور الاقتصاد الروسي وقدرته على تجاوز أثار تداعيات الحرب خلال العام الحالي أو العام المقبل".وأكد الخبير أنه إذا استمرت روسيا في هذه المنهجية من اعتمادها داخليا على زيادة المتغيرات الاقتصادية، وتحسين قدرتها البترولية ستتمكن من تحقيق معدلات نمو أكثر من دول أوروبا وأمريكا التي تخاذلت جراء العقوبات التي أثرت عليهم والتي لم يتمكن المواطن الأوروبي من تحملها.من جهته، أكد مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، مصطفي البازركان، أن "العقوبات التي فرضت على روسيا هي الأشد على مر التاريخ لكنها تداعياتها انعكست على الاتحاد الأوروبي ودول العالم"، مشيرا إلى أن "الشركات الأجنبية التي انسحبت من روسيا حلت محلها بدائل روسية أثبتت أنها يمكن أن تعوض الأيدي العاملة الروسية بفرص العمل، وتدير عجلة الاقتصاد الروسي، وتحقق استقرار الجانب الاجتماعي".وأوضح أن "الاقتصاد الروسي يرتكز على مقومات غير عادية حيث يقع الاتحاد الفيدرالي الروسي الحالي على مساحة تزيد عن 17 مليون كيلومتر وعلى المرء أن يتخيل حجم الموارد التي تختزنها هذه المساحة الجغرافية فضلا عن منطقة القطب الشمالي فعندما تذوب الكتل الجليدية في القطب ستصبح روسيا الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تمون الكوكب في القطاع الزراعي".واعتبر الخبير أنه "لا أحد يدرك المكسب الميدانية التي حصلت عليها روسيا من خلال التحكم في إقليم دونباس، وخيرسون، وزابوروجيه التي تضم المنطقة الصناعية داخل أوكرانيا، وسيتعين على روسيا أيضا حسم أمر أوديسا من أجل التحكم بكافة البحر الأسود وبهذا الدخول العسكري لن تتمكن أي عقوبات في تقويض المكتسبات التي حصلت عليها روسيا بحيازتها بحرين أساسيين هما بحر آزوف والبحر الأسود".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, روسيا, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, аудио
ملفات ساخنة, روسيا, الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, аудио
كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه حرب العقوبات؟
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أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات، وقال خبراء الصندوق إن "الاقتصاد الروسي أصبح أكثر مرونة مما كان متوقعا في بداية العام الماضي بعد فرض العقوبات الغربية".
وأوضح الخبراء أن النتائج القوية بشكل غير متوقع في العام 2022 ترجع إلى استقرار صادرات النفط، في ظل ارتفاع أسعاره واستمرار الإمدادات كما سجلت صناعة النفط والغاز أرباحا قياسية.
وفيما يتعلق بالعام الجاري 2023 توقع الصندوق نمو الاقتصاد الروسي عند مستوى 0.7%، وهي وتيرة أسرع من بوتيرة أسرع من نمو الاقتصادين الفرنسي والألماني.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال أستاذ الاستثمار والتمويل، مصطفى بدرة، إن "روسيا أثبتت أنها قادرة على التصدي للعقوبات الأمريكية
والأوروبية، وقد حققت النجاح بشهادة المؤسسات الأوروبية والأمريكية نفسها".
وأشار إلى أن "تقرير صندوق النقد أكد قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود وعلى احتمال عبور الاقتصاد الروسي وقدرته على تجاوز أثار تداعيات الحرب خلال العام الحالي أو العام المقبل".
وتوقع الخبير أنه "مع استمرار وجود الطلب والقدرة على الإنتاجية والتشغيل للشركات والمصانع الروسية سيستمر الاقتصاد بتحقيق معدلات نمو أكبر من توقعات المؤسسات النقدية وعلى رأسها صندوق النقد
"، لافتا إلى أنه في وجود نظام التحويلات النقدية الروسي مير يمكن لروسيا أن تحقق معدلات نمو أفضل.
وأكد الخبير أنه إذا استمرت روسيا في هذه المنهجية من اعتمادها داخليا على زيادة المتغيرات الاقتصادية، وتحسين قدرتها البترولية ستتمكن من تحقيق معدلات نمو أكثر من دول أوروبا وأمريكا التي تخاذلت جراء العقوبات التي أثرت عليهم والتي لم يتمكن المواطن الأوروبي من تحملها.
من جهته، أكد مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، مصطفي البازركان، أن "العقوبات التي فرضت على روسيا هي الأشد على مر التاريخ لكنها تداعياتها انعكست على الاتحاد الأوروبي
ودول العالم"، مشيرا إلى أن "الشركات الأجنبية التي انسحبت من روسيا حلت محلها بدائل روسية أثبتت أنها يمكن أن تعوض الأيدي العاملة الروسية بفرص العمل، وتدير عجلة الاقتصاد الروسي، وتحقق استقرار الجانب الاجتماعي".
إلى ذلك، أوضح الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، بيير عازار، أن "التعاطي الغربي مع الاقتصاد الروسي باعتباره لا يملك مقومات للمقاومة كان هرطقة ومفهوما خاطئا لكل من اعتقد أنه يمكن تركيع الاقتصاد الروسي رغم اعتماد أشرس الوسائل من خلال فرض عقوبات على كل ما يمكن أن يمول الاقتصاد الروسي".
وأوضح أن "الاقتصاد الروسي يرتكز على مقومات غير عادية حيث يقع الاتحاد الفيدرالي الروسي الحالي على مساحة تزيد عن 17 مليون كيلومتر وعلى المرء أن يتخيل حجم الموارد التي تختزنها هذه المساحة الجغرافية فضلا عن منطقة القطب الشمالي فعندما تذوب الكتل الجليدية في القطب ستصبح روسيا الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تمون الكوكب في القطاع الزراعي".
واعتبر الخبير أنه "لا أحد يدرك المكسب الميدانية التي حصلت عليها روسيا من خلال التحكم في إقليم دونباس، وخيرسون، وزابوروجيه التي تضم المنطقة الصناعية داخل أوكرانيا، وسيتعين على روسيا أيضا حسم أمر أوديسا من أجل التحكم بكافة البحر الأسود وبهذا الدخول العسكري لن تتمكن أي عقوبات في تقويض المكتسبات التي حصلت عليها روسيا بحيازتها بحرين أساسيين هما بحر آزوف والبحر الأسود".