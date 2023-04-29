https://sputnikarabic.ae/20230429/كيف-صمد-الاقتصاد-الروسي-في-وجه-حرب-العقوبات؟-1076459464.html

كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه حرب العقوبات؟

كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه حرب العقوبات؟

أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات، وقال خبراء الصندوق إن "الاقتصاد الروسي أصبح أكثر مرونة مما كان متوقعا في بداية العام الماضي... 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T13:49+0000

2023-04-29T13:49+0000

2023-04-29T13:49+0000

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كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه حرب العقوبات؟ كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه حرب العقوبات؟

وأوضح الخبراء أن النتائج القوية بشكل غير متوقع في العام 2022 ترجع إلى استقرار صادرات النفط، في ظل ارتفاع أسعاره واستمرار الإمدادات كما سجلت صناعة النفط والغاز أرباحا قياسية.وفيما يتعلق بالعام الجاري 2023 توقع الصندوق نمو الاقتصاد الروسي عند مستوى 0.7%، وهي وتيرة أسرع من بوتيرة أسرع من نمو الاقتصادين الفرنسي والألماني.وأشار إلى أن "تقرير صندوق النقد أكد قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود وعلى احتمال عبور الاقتصاد الروسي وقدرته على تجاوز أثار تداعيات الحرب خلال العام الحالي أو العام المقبل".وأكد الخبير أنه إذا استمرت روسيا في هذه المنهجية من اعتمادها داخليا على زيادة المتغيرات الاقتصادية، وتحسين قدرتها البترولية ستتمكن من تحقيق معدلات نمو أكثر من دول أوروبا وأمريكا التي تخاذلت جراء العقوبات التي أثرت عليهم والتي لم يتمكن المواطن الأوروبي من تحملها.من جهته، أكد مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، مصطفي البازركان، أن "العقوبات التي فرضت على روسيا هي الأشد على مر التاريخ لكنها تداعياتها انعكست على الاتحاد الأوروبي ودول العالم"، مشيرا إلى أن "الشركات الأجنبية التي انسحبت من روسيا حلت محلها بدائل روسية أثبتت أنها يمكن أن تعوض الأيدي العاملة الروسية بفرص العمل، وتدير عجلة الاقتصاد الروسي، وتحقق استقرار الجانب الاجتماعي".وأوضح أن "الاقتصاد الروسي يرتكز على مقومات غير عادية حيث يقع الاتحاد الفيدرالي الروسي الحالي على مساحة تزيد عن 17 مليون كيلومتر وعلى المرء أن يتخيل حجم الموارد التي تختزنها هذه المساحة الجغرافية فضلا عن منطقة القطب الشمالي فعندما تذوب الكتل الجليدية في القطب ستصبح روسيا الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تمون الكوكب في القطاع الزراعي".واعتبر الخبير أنه "لا أحد يدرك المكسب الميدانية التي حصلت عليها روسيا من خلال التحكم في إقليم دونباس، وخيرسون، وزابوروجيه التي تضم المنطقة الصناعية داخل أوكرانيا، وسيتعين على روسيا أيضا حسم أمر أوديسا من أجل التحكم بكافة البحر الأسود وبهذا الدخول العسكري لن تتمكن أي عقوبات في تقويض المكتسبات التي حصلت عليها روسيا بحيازتها بحرين أساسيين هما بحر آزوف والبحر الأسود".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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