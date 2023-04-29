عربي
https://sputnikarabic.ae/20230429/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T05:47+0000
2023-04-29T05:47+0000
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050208445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41a78890dc46c1637f7cc8653c11000.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050208445_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a4f2d3b3f2379ddf844a7a1cc84e4af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:47 GMT 29.04.2023
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:51 GMT 29.04.2023
إيران تعلن إجلاء 65 من مواطنيها المتواجدين في ‎السودان إلى ميناء ‎جدة بالسعودية
06:45 GMT 29.04.2023
قافلة حافلات أمريكية تقل نحو 300 أمريكي تتجه بحراسة طائرات مسيرة من الخرطوم إلى بورتسودان
06:44 GMT 29.04.2023
قائد قوات الدعم السريع: منفتحون على المحادثات، لكن بشرط استمرار وقف إطلاق النار
06:43 GMT 29.04.2023
قائد قوات الدعم السريع: لا مفاوضات قبل توقف القصف
06:37 GMT 29.04.2023
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
السودان.. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 90% من الخرطوم
00:37 GMT
06:35 GMT 29.04.2023
وصول سفينة هندية إلى جدة على متنها رعايا هنود تم إجلاؤهم من السودان
06:34 GMT 29.04.2023
وصول سفينة عسكرية صينية إلى ميناء جدة السعودي على متنها رعايا من الصين وباكستان تم إجلاؤهم من السودان
05:57 GMT 29.04.2023
سماع أصوات متتالية لأسلحة ثقيلة وسط الخرطوم ومحيط القصر الرئاسي
05:53 GMT 29.04.2023
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى السودان بدءا من 29 أبريل
05:45 GMT
05:53 GMT 29.04.2023
كوريا الجنوبية: من الضروري منع الزيارات والإقامة في السودان نظرا لاستمرار اضطراب الوضع السياسي والأمني هناك
05:52 GMT 29.04.2023
أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها رفعت مستوى التحذير من السفر إلى جميع أنحاء السودان إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير، اعتبارا من الساعة 0:00 يوم 29 من أبريل
05:48 GMT 29.04.2023
كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى السودان بدءا من 29 أبريل
23:40 GMT 28.04.2023
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
السودان.. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 90% من الخرطوم
00:37 GMT
21:30 GMT 28.04.2023
الجيش السوداني يحمل الدعم السريع مسؤولية نهب بنوك واقتحام مستشفيات ومدارس
كشف الجيش السوداني عن ما وصفه بخروقات قوات الدعم السريع رغم الهدنة المعلنة، حيث أكد أن قوات الدعم السريع استمرت في القصف العشوائي بدانات الهاون في بحري، أمدرمان، والخرطوم لإجبار السكان المدنيين على إخلاء هذه المناطق لاستخدامها كمرابض للمدافع وفتح القناصة على أسطح البنايات العالية منها .
وحمل الجيش السوداني قوات الدعم السريع مسؤولية كسر ونهب بنك أمدرمان الوطني فرع جبرة وبنك النيل والبنك المصري فرع الموردة، مع حجز واعتقال أطقم حراسة هذه البنوك إضافة إلى محاولة نهب بنك السودان فرع الخرطوم وعند تصدي قواتنا لهم، وقاموا بإضرام النيران علي البنك والهروب، حسب البيان.
وشدد البيان على إبلاغ وزارة الصحة بسيطرة قوات الدعم السريع على مستشفى الخرطوم بعد طرد الكوادر الصحية، وإدخال أسلحة وجنود للمستشفى
ولفت الجيش السوداني إلى نهب الوقود من الطلمبات التجارية بجانب كسر ونهب بعض المحلات التجارية بمنطقة السوق العربي، إضافة إلى محلات تجارية بمناطق مختلفة بولاية الخرطوم، بجانب نهب عمارة الذهب بالسوق العربي .
20:35 GMT 28.04.2023
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
حميدتي: أكدت لوزير الخارجية التركي التزامنا بوقف إطلاق النار خلال الهدنة المعلنة
أمس, 20:17 GMT
20:34 GMT 28.04.2023
قوات الدعم السريع: سيطرنا على 90% من ولاية الخرطوم وتم تأمين كل المنافذ المؤدية إليها
20:10 GMT 28.04.2023
الجيش السوداني: رغم موافقتنا على تمديد الهدنة الإنسانية إلا أن قوات الدعم السريع واصلت خرقها
20:02 GMT 28.04.2023
القوات المسلحة السودانية: قوات الدعم السريع قصفت عشوائيا مناطق بحري وأم درمان والخرطوم بدافع الهاون
19:20 GMT 28.04.2023
19:06 GMT 28.04.2023
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
بعد استهداف طائرة تركية... تشاووش أوغلو يبحث مع حميدتي إجلاء مواطني بلاده من السودان
أمس, 18:23 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала