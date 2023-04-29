تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
06:51 GMT 29.04.2023
إيران تعلن إجلاء 65 من مواطنيها المتواجدين في السودان إلى ميناء جدة بالسعودية
06:45 GMT 29.04.2023
قافلة حافلات أمريكية تقل نحو 300 أمريكي تتجه بحراسة طائرات مسيرة من الخرطوم إلى بورتسودان
06:44 GMT 29.04.2023
قائد قوات الدعم السريع: منفتحون على المحادثات، لكن بشرط استمرار وقف إطلاق النار
06:43 GMT 29.04.2023
قائد قوات الدعم السريع: لا مفاوضات قبل توقف القصف
06:37 GMT 29.04.2023
06:35 GMT 29.04.2023
وصول سفينة هندية إلى جدة على متنها رعايا هنود تم إجلاؤهم من السودان
06:34 GMT 29.04.2023
وصول سفينة عسكرية صينية إلى ميناء جدة السعودي على متنها رعايا من الصين وباكستان تم إجلاؤهم من السودان
05:57 GMT 29.04.2023
سماع أصوات متتالية لأسلحة ثقيلة وسط الخرطوم ومحيط القصر الرئاسي
05:53 GMT 29.04.2023
05:53 GMT 29.04.2023
كوريا الجنوبية: من الضروري منع الزيارات والإقامة في السودان نظرا لاستمرار اضطراب الوضع السياسي والأمني هناك
05:52 GMT 29.04.2023
أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها رفعت مستوى التحذير من السفر إلى جميع أنحاء السودان إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير، اعتبارا من الساعة 0:00 يوم 29 من أبريل
05:48 GMT 29.04.2023
كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى السودان بدءا من 29 أبريل
23:40 GMT 28.04.2023
21:30 GMT 28.04.2023
الجيش السوداني يحمل الدعم السريع مسؤولية نهب بنوك واقتحام مستشفيات ومدارس
كشف الجيش السوداني عن ما وصفه بخروقات قوات الدعم السريع رغم الهدنة المعلنة، حيث أكد أن قوات الدعم السريع استمرت في القصف العشوائي بدانات الهاون في بحري، أمدرمان، والخرطوم لإجبار السكان المدنيين على إخلاء هذه المناطق لاستخدامها كمرابض للمدافع وفتح القناصة على أسطح البنايات العالية منها .
وحمل الجيش السوداني قوات الدعم السريع مسؤولية كسر ونهب بنك أمدرمان الوطني فرع جبرة وبنك النيل والبنك المصري فرع الموردة، مع حجز واعتقال أطقم حراسة هذه البنوك إضافة إلى محاولة نهب بنك السودان فرع الخرطوم وعند تصدي قواتنا لهم، وقاموا بإضرام النيران علي البنك والهروب، حسب البيان.
وشدد البيان على إبلاغ وزارة الصحة بسيطرة قوات الدعم السريع على مستشفى الخرطوم بعد طرد الكوادر الصحية، وإدخال أسلحة وجنود للمستشفى
ولفت الجيش السوداني إلى نهب الوقود من الطلمبات التجارية بجانب كسر ونهب بعض المحلات التجارية بمنطقة السوق العربي، إضافة إلى محلات تجارية بمناطق مختلفة بولاية الخرطوم، بجانب نهب عمارة الذهب بالسوق العربي .
20:35 GMT 28.04.2023
20:34 GMT 28.04.2023
قوات الدعم السريع: سيطرنا على 90% من ولاية الخرطوم وتم تأمين كل المنافذ المؤدية إليها
20:10 GMT 28.04.2023
الجيش السوداني: رغم موافقتنا على تمديد الهدنة الإنسانية إلا أن قوات الدعم السريع واصلت خرقها
20:02 GMT 28.04.2023
القوات المسلحة السودانية: قوات الدعم السريع قصفت عشوائيا مناطق بحري وأم درمان والخرطوم بدافع الهاون
19:20 GMT 28.04.2023
19:06 GMT 28.04.2023