https://sputnikarabic.ae/20230429/مسؤول-مصري-سنوفر-30-طن-ذهب-إذا-سمح-للقادمين-من-الخارج-بإدخاله-دون-جمارك-1076470525.html

مسؤول مصري: سنوفر 30 طن ذهب إذا سمح للقادمين من الخارج بإدخاله دون جمارك

مسؤول مصري: سنوفر 30 طن ذهب إذا سمح للقادمين من الخارج بإدخاله دون جمارك

توقع مسؤول بوزارة التموين المصرية توفير 30 طنا من الذهب في حال سمح للمصريين العاملين بالخارج بإدخال المعدن الأصفر دون جمارك. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن اقتراح السماح للمصريين بالخارج إدخال الذهب دون فرض رسوم اقتراح "حكيم"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".واعتبر المسؤول المصري أن تطبيق الاقتراح يساهم بقوة في استقرار السوق ويعد مفتاحا لحل الأزمة الاقتصادية.وأوضح أن توفير الذهب في البلاد من شأنه أن يساعد بصورة كبيرة في توفير العملة الصعبة.وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، أنه يعتزم تقديم اقتراح للحكومة يسمح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال كمية ذهب دون جمارك، لحل أزمة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية.وكان هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب في مصر، قد ناشد في وقت سابق، الحكومة بالسماح بدخول المصريين العائدين من الخارج بكميات من الذهب بمايعادل قيمته 10 آلاف دولار، أي نحو 150 جرامًا من الذهب دون جمارك.وأوضح ميلاد أن ذلك يأتي لتخفيف الضغط على المخزون المحلي وتهدئة الأسعار، بجانب المساهمة في جذب العملة الأجنبية وضخها في السوق المحلي.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر نحو 2800 جنيه للغرام الواحد (90 دولارا أمريكيا) خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لينخفض اليوم السبت إلى نحو 2600 جنيه للغرام وفقاً لمتعاملين في السوق المحلي، بينما يقترب سعر الجنيه الذهب من 21 ألف جنيها.(الدولار الأمريكي يعادل 30.90 جنيها مصريا).

https://sputnikarabic.ae/20230429/وزير-مصري-يقدم-اقتراحا-للحكومة-لحل-أزمة-ارتفاع-أسعار-الذهب-1076453096.html

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