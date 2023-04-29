https://sputnikarabic.ae/20230429/مقاتل-روسي-يكشف-عن-تكتيكات-القوات-الأوكرانية-على-خطوط-التماس--1076445378.html
مقاتل روسي يكشف عن تكتيكات القوات الأوكرانية على خطوط التماس
مقاتل روسي يكشف عن تكتيكات القوات الأوكرانية على خطوط التماس
كشف مقاتل في الجيش الروسي أن الهجوم النشط للقوات المسلحة الروسية أجبر المدفعية الأوكرانية على التمركز بالقرب من خطوط التماس، ما جعلها أهدافا سهلة. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T05:28+0000
2023-04-29T05:28+0000
2023-04-29T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المقاتل الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات المدفعية الروسية باتت قادرة على كشف المواقع الأوكرانية وتحديداً قوات المدفعية، التي بسبب الضربات باتت مجبورة على كشف نفسها على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من خط التماس.وأضاف المقاتل الروسي: "بسبب العمليات الهجومية النشطة للجيش الروسي والحاجة إلى ضرب التعزيزات القادمة، تضطر المدفعية الأوكرانية إلى التقدم إلى الجبهة، حيث تصبح هي نفسها أهدافًا سهلة".وأوضح المصدر أن تحركات القوات الأوكرانية يسهل اكتشافها رغم محاولات التمويه، لافتا إلى أنه ليس من الصعب إلحاق الهزيمة بها.
https://sputnikarabic.ae/20230228/مرتزقة-الغرب-يرفضون-الذهاب-إلى-خطوط-التماس-في-لوغانسك-1074136919.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مقاتل روسي يكشف عن تكتيكات القوات الأوكرانية على خطوط التماس
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كشف مقاتل في الجيش الروسي أن الهجوم النشط للقوات المسلحة الروسية أجبر المدفعية الأوكرانية على التمركز بالقرب من خطوط التماس، ما جعلها أهدافا سهلة.
وقال المقاتل الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات المدفعية الروسية باتت قادرة على كشف المواقع الأوكرانية وتحديداً قوات المدفعية، التي بسبب الضربات باتت مجبورة على كشف نفسها على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من خط التماس.
وأضاف المقاتل الروسي: "بسبب العمليات الهجومية النشطة للجيش الروسي والحاجة إلى ضرب التعزيزات القادمة، تضطر المدفعية الأوكرانية إلى التقدم إلى الجبهة، حيث تصبح هي نفسها أهدافًا سهلة".
وأوضح المصدر أن تحركات القوات الأوكرانية يسهل اكتشافها رغم محاولات التمويه، لافتا إلى أنه ليس من الصعب إلحاق الهزيمة بها.