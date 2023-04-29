عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230429/مقاتل-روسي-يكشف-عن-تكتيكات-القوات-الأوكرانية-على-خطوط-التماس--1076445378.html
مقاتل روسي يكشف عن تكتيكات القوات الأوكرانية على خطوط التماس
مقاتل روسي يكشف عن تكتيكات القوات الأوكرانية على خطوط التماس
كشف مقاتل في الجيش الروسي أن الهجوم النشط للقوات المسلحة الروسية أجبر المدفعية الأوكرانية على التمركز بالقرب من خطوط التماس، ما جعلها أهدافا سهلة. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T05:28+0000
2023-04-29T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501834_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_f8ee455ca02dcedc66e2bfbb900a93e7.jpg
وقال المقاتل الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات المدفعية الروسية باتت قادرة على كشف المواقع الأوكرانية وتحديداً قوات المدفعية، التي بسبب الضربات باتت مجبورة على كشف نفسها على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من خط التماس.وأضاف المقاتل الروسي: "بسبب العمليات الهجومية النشطة للجيش الروسي والحاجة إلى ضرب التعزيزات القادمة، تضطر المدفعية الأوكرانية إلى التقدم إلى الجبهة، حيث تصبح هي نفسها أهدافًا سهلة".وأوضح المصدر أن تحركات القوات الأوكرانية يسهل اكتشافها رغم محاولات التمويه، لافتا إلى أنه ليس من الصعب إلحاق الهزيمة بها.
https://sputnikarabic.ae/20230228/مرتزقة-الغرب-يرفضون-الذهاب-إلى-خطوط-التماس-في-لوغانسك-1074136919.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501834_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e98bc3126a1555b7791741b7d2a03aaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مقاتل روسي يكشف عن تكتيكات القوات الأوكرانية على خطوط التماس

05:28 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف مقاتل في الجيش الروسي أن الهجوم النشط للقوات المسلحة الروسية أجبر المدفعية الأوكرانية على التمركز بالقرب من خطوط التماس، ما جعلها أهدافا سهلة.
وقال المقاتل الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات المدفعية الروسية باتت قادرة على كشف المواقع الأوكرانية وتحديداً قوات المدفعية، التي بسبب الضربات باتت مجبورة على كشف نفسها على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من خط التماس.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مرتزقة الغرب يرفضون الذهاب إلى خطوط التماس في لوغانسك
28 فبراير, 12:48 GMT
وأضاف المقاتل الروسي: "بسبب العمليات الهجومية النشطة للجيش الروسي والحاجة إلى ضرب التعزيزات القادمة، تضطر المدفعية الأوكرانية إلى التقدم إلى الجبهة، حيث تصبح هي نفسها أهدافًا سهلة".
وأوضح المصدر أن تحركات القوات الأوكرانية يسهل اكتشافها رغم محاولات التمويه، لافتا إلى أنه ليس من الصعب إلحاق الهزيمة بها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала