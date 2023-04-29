https://sputnikarabic.ae/20230429/ميدفيديف-بولندا-لا-يجب-أن-تتواجد-بالنسبة-لنا-مادام-هناك-روسوفوبيا-في-السلطة-1076458200.html

ميدفيديف: بولندا لا يجب أن تتواجد بالنسبة لنا مادام هناك روسوفوبيا في السلطة

ميدفيديف: بولندا لا يجب أن تتواجد بالنسبة لنا مادام هناك روسوفوبيا في السلطة

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه لا ينبغي أن توجد بولندا بالنسبة لروسيا، طالما لا يوجد أحد في السلطة باستثناء المتوجسين من روسيا... 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T13:17+0000

2023-04-29T13:17+0000

2023-04-29T13:17+0000

روسيا

انتقاد

بولندا

كراهية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg

وكتب ميدفيديف عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت، "لا أرى أي سبب للاحتفاظ بعلاقات دبلوماسية مع بولندا. هذه الدولة لا ينبغي أن تتواجد بالنسبة لنا، حتى أنه لا يوجد أحد في السلطة سوى الروسوفوبيا، وأوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين الذين يجب إبادتهم بلا رحمة مثل الفئران النتنة".نشر السياسي الروسي أيضا نسخة بولندية من هذا النص.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة وارسو، في وقت سابق اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.وأشار مراسل الوكالة إلى أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية وارسو في العاصمة وصلوا برفقة الشرطة، صباح اليوم السبت، إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وطلبوا فتح البوابة من الدبلوماسيين الروس، بمن فيهم الوزير المستشار أندري أورداش.وأوضح المراسل أن الدبلوماسيين الروس رفضوا هذا الطلب، وأكد أورداش أن الجانب الروسي يعتبر جميع قرارات مصادرة المبنى غير قانونية، محذرا من اتخاذ خطوات دبلوماسية انتقامية.وتجاهلت السلطات الأمنية البولندية القرار الروسي وعملت على كسر البوابة واقتحمت المبنى، ثم علقت سلسلة بقفل على البوابة لمنع إخراج الممتلكات من المدرسة.

https://sputnikarabic.ae/20230429/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-بقسوة-على-استيلاء-السلطات--البولندية-على-مدرسة-السفارة-في-وارسو-1076453891.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, انتقاد, بولندا, كراهية