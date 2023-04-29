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https://sputnikarabic.ae/20230429/ميدفيديف-بولندا-لا-يجب-أن-تتواجد-بالنسبة-لنا-مادام-هناك-روسوفوبيا-في-السلطة-1076458200.html
ميدفيديف: بولندا لا يجب أن تتواجد بالنسبة لنا مادام هناك روسوفوبيا في السلطة
ميدفيديف: بولندا لا يجب أن تتواجد بالنسبة لنا مادام هناك روسوفوبيا في السلطة
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه لا ينبغي أن توجد بولندا بالنسبة لروسيا، طالما لا يوجد أحد في السلطة باستثناء المتوجسين من روسيا... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T13:17+0000
2023-04-29T13:17+0000
روسيا
انتقاد
بولندا
كراهية
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وكتب ميدفيديف عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت، "لا أرى أي سبب للاحتفاظ بعلاقات دبلوماسية مع بولندا. هذه الدولة لا ينبغي أن تتواجد بالنسبة لنا، حتى أنه لا يوجد أحد في السلطة سوى الروسوفوبيا، وأوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين الذين يجب إبادتهم بلا رحمة مثل الفئران النتنة".نشر السياسي الروسي أيضا نسخة بولندية من هذا النص.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة وارسو، في وقت سابق اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.وأشار مراسل الوكالة إلى أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية وارسو في العاصمة وصلوا برفقة الشرطة، صباح اليوم السبت، إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وطلبوا فتح البوابة من الدبلوماسيين الروس، بمن فيهم الوزير المستشار أندري أورداش.وأوضح المراسل أن الدبلوماسيين الروس رفضوا هذا الطلب، وأكد أورداش أن الجانب الروسي يعتبر جميع قرارات مصادرة المبنى غير قانونية، محذرا من اتخاذ خطوات دبلوماسية انتقامية.وتجاهلت السلطات الأمنية البولندية القرار الروسي وعملت على كسر البوابة واقتحمت المبنى، ثم علقت سلسلة بقفل على البوابة لمنع إخراج الممتلكات من المدرسة.
https://sputnikarabic.ae/20230429/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-بقسوة-على-استيلاء-السلطات--البولندية-على-مدرسة-السفارة-في-وارسو-1076453891.html
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روسيا, انتقاد, بولندا, كراهية
روسيا, انتقاد, بولندا, كراهية

ميدفيديف: بولندا لا يجب أن تتواجد بالنسبة لنا مادام هناك روسوفوبيا في السلطة

13:17 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه لا ينبغي أن توجد بولندا بالنسبة لروسيا، طالما لا يوجد أحد في السلطة باستثناء المتوجسين من روسيا "روسوفوبيا"، مؤكدا أن أوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين.
وكتب ميدفيديف عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت، "لا أرى أي سبب للاحتفاظ بعلاقات دبلوماسية مع بولندا. هذه الدولة لا ينبغي أن تتواجد بالنسبة لنا، حتى أنه لا يوجد أحد في السلطة سوى الروسوفوبيا، وأوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين الذين يجب إبادتهم بلا رحمة مثل الفئران النتنة".
نشر السياسي الروسي أيضا نسخة بولندية من هذا النص.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة وارسو، في وقت سابق اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
الخارجية الروسية: سنرد بقسوة على استيلاء السلطات البولندية على مدرسة السفارة في وارسو
11:02 GMT
وأشار مراسل الوكالة إلى أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية وارسو في العاصمة وصلوا برفقة الشرطة، صباح اليوم السبت، إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وطلبوا فتح البوابة من الدبلوماسيين الروس، بمن فيهم الوزير المستشار أندري أورداش.
وأوضح المراسل أن الدبلوماسيين الروس رفضوا هذا الطلب، وأكد أورداش أن الجانب الروسي يعتبر جميع قرارات مصادرة المبنى غير قانونية، محذرا من اتخاذ خطوات دبلوماسية انتقامية.
وتجاهلت السلطات الأمنية البولندية القرار الروسي وعملت على كسر البوابة واقتحمت المبنى، ثم علقت سلسلة بقفل على البوابة لمنع إخراج الممتلكات من المدرسة.
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