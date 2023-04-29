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https://sputnikarabic.ae/20230429/وزارة-الدفاع-الإيرانية-تكشف-عن-إعادة-هيكلة-قواتها-بعقيدة-واقعية-ومهمة-موجهة-1076465049.html
وزارة الدفاع الإيرانية تكشف عن إعادة هيكلة قواتها بعقيدة واقعية ومهمة موجهة
وزارة الدفاع الإيرانية تكشف عن إعادة هيكلة قواتها بعقيدة واقعية ومهمة موجهة
قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا اشتياني، اليوم السبت، إن بنية الوزارة تعتمد على الواقعية الحكيمة لعقيدة الدفاع ويتم تنفيذ المهمة الأمنية الموجهة... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T16:15+0000
2023-04-29T16:15+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن العميد آشتياني، أن كل منظمة وهيئة إيرانية تحتاج إلى رسم خارطة طريق لتحقيق أهدافها، وهو ما دفع وزارة الدفاع إلى رسم وتحديد المحاور الرئيسية لها من أجل تحقيق أهدافها المطلوبة حتى تكون مفيدة وفعالة في تعاونها مع القوات المسلحة.وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن "قواته العسكرية تقوم بتعزيز أسس وركائز إدارة المنظمة نحو الإبداع والمرونة والانضباط واتخاذ القرارات الشجاعة والحاسمة، ومن خلال تعيين القوى المختصة، كنا قادرين على اتخاذ خطوات إيجابية على طريق تحقيق نتائج الاستراتيجية".وأفاد العميد أشتياني بأن بنية وزارة الدفاع الإيرانية تقوم على الواقعية الحكيمة للدفاع، وتنفيذ المهمة الأمنية الموجهة بهدف تقديم إجابة مناسبة لتوقعات الرئيس، مطالبا بإعطاء الأولوية للدفاع الجوي والصواريخ والفضاء والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى حقول الحرب المعرفية باعتبارها إحدى الخطط الرئيسية لوزارة الدفاع في بلاده.ومن بين الإجراءات التي تعتمد عليها وزارة الدفاع الإيرانية، أكد العميد آشتياني أن "الاعتماد على الذات والشبكة الأساسية والنواة الذكية والشبكة القادرة مع استخبارات النظام والتوطين والاهتمام بالتخزين الاستراتيجي"، مضيفا أن وزارته تقوم، في الوقت الراهن، بتتبع أكثر من 1400 مشروع بحثي بمعدل متوسط ​​إنتاجية يبلغ 80 %.وتحدث الوزير الإيراني عما وصفها بـ"إعادة هيكلة وزارة الدفاع"، لافتا إلى أن هذه الهيكلة ستنطلق من "الواقعية والتعقل الذي تتسم به العقيدة الدفاعية والأمنية".
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إيران, أخبار إيران, العالم, الجيش الإيراني, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, الجيش الإيراني, الأخبار

وزارة الدفاع الإيرانية تكشف عن إعادة هيكلة قواتها بعقيدة واقعية ومهمة موجهة

16:15 GMT 29.04.2023
© AFP 2023 / -صواريخ الجيش الإيراني
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / -
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قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا اشتياني، اليوم السبت، إن بنية الوزارة تعتمد على الواقعية الحكيمة لعقيدة الدفاع ويتم تنفيذ المهمة الأمنية الموجهة لتقديم إجابة مناسبة لتوقعات الرئيس ورئيس المجلس الإسلامي.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن العميد آشتياني، أن كل منظمة وهيئة إيرانية تحتاج إلى رسم خارطة طريق لتحقيق أهدافها، وهو ما دفع وزارة الدفاع إلى رسم وتحديد المحاور الرئيسية لها من أجل تحقيق أهدافها المطلوبة حتى تكون مفيدة وفعالة في تعاونها مع القوات المسلحة.
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وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن "قواته العسكرية تقوم بتعزيز أسس وركائز إدارة المنظمة نحو الإبداع والمرونة والانضباط واتخاذ القرارات الشجاعة والحاسمة، ومن خلال تعيين القوى المختصة، كنا قادرين على اتخاذ خطوات إيجابية على طريق تحقيق نتائج الاستراتيجية".
وأفاد العميد أشتياني بأن بنية وزارة الدفاع الإيرانية تقوم على الواقعية الحكيمة للدفاع، وتنفيذ المهمة الأمنية الموجهة بهدف تقديم إجابة مناسبة لتوقعات الرئيس، مطالبا بإعطاء الأولوية للدفاع الجوي والصواريخ والفضاء والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى حقول الحرب المعرفية باعتبارها إحدى الخطط الرئيسية لوزارة الدفاع في بلاده.
ومن بين الإجراءات التي تعتمد عليها وزارة الدفاع الإيرانية، أكد العميد آشتياني أن "الاعتماد على الذات والشبكة الأساسية والنواة الذكية والشبكة القادرة مع استخبارات النظام والتوطين والاهتمام بالتخزين الاستراتيجي"، مضيفا أن وزارته تقوم، في الوقت الراهن، بتتبع أكثر من 1400 مشروع بحثي بمعدل متوسط ​​إنتاجية يبلغ 80 %.
وتحدث الوزير الإيراني عما وصفها بـ"إعادة هيكلة وزارة الدفاع"، لافتا إلى أن هذه الهيكلة ستنطلق من "الواقعية والتعقل الذي تتسم به العقيدة الدفاعية والأمنية".
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