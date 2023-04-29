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وزير الخارجية الإيراني يعلن عن زيارة قريبة إلى السعودية
وزير الخارجية الإيراني يعلن عن زيارة قريبة إلى السعودية
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه سيقوم قريبا بزيارة إلى المملكة العربية السعودية. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T08:19+0000
2023-04-29T08:19+0000
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ووفق جريدة "عكاظ" السعودية، أكد عبد اللهيان أنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لزيارة المملكة، لافتا إلى أنه سيقوم بتلبيتها.تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدا ترحيبه بدعوة نظيره السعودي.وكان بيان مشترك من إيران والسعودية قد صدر في مارس الماضي برعاية صينية، أعلن فيه البلدان الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.طالع أيضا: نتنياهو يحذر السعودية من "تبعات" إعادة علاقاتها مع إيران
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السعودية اليوم, السعودية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية الإيراني يعلن عن زيارة قريبة إلى السعودية

08:19 GMT 29.04.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jamوزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jam
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه سيقوم قريبا بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.
ووفق جريدة "عكاظ" السعودية، أكد عبد اللهيان أنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لزيارة المملكة، لافتا إلى أنه سيقوم بتلبيتها.
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تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدا ترحيبه بدعوة نظيره السعودي.

وبينما كشف عبد اللهيان عن قرب إعادة فتح السفارتين في طهران والرياض، خلال أيام، أكد أن عودة العلاقات بين البلدين ستكون مفيدة للمنطقة بأسرها.

وكان بيان مشترك من إيران والسعودية قد صدر في مارس الماضي برعاية صينية، أعلن فيه البلدان الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.
طالع أيضا: نتنياهو يحذر السعودية من "تبعات" إعادة علاقاتها مع إيران
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