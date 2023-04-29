https://sputnikarabic.ae/20230429/وزير-الدفاع-الإيراني-يحدد-5-أولويات-لعمل-قوات-بلاده-خلال-الفترة-المقبلة-1076457865.html
وزير الدفاع الإيراني يحدد 5 أولويات لعمل قوات بلاده خلال الفترة المقبلة
وزير الدفاع الإيراني يحدد 5 أولويات لعمل قوات بلاده خلال الفترة المقبلة
حدد وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، 5 اولويات لعمل قوات بلاده خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم التركيز عليها. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T12:48+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، فإن آشتياني، أوضح أن أولوية عمل وزارته خلال الفترة المقبلة سوف تتركز حول "الفضاء والدفاع الجوي والصواريخ والمسيرات وساحات الحرب المعرفية".وتحدث الوزير الإيراني عما وصفها بـ"إعادة هيكلة وزارة الدفاع"، لافتا إلى أن هذه الهيكلة ستنطلق من "الواقعية والتعقل الذي تتسم به العقيدة الدفاعية والأمنية".تصريحات آشتياني جاءت اليوم السبت، خلال كلمته أمام اجتماع مساعدي ومدراء وزارة الدفاع.وأوضح الوزير أن وزارته تستهدف أيضا "توفير إمكانيات وإسناد القطاعات الأمنية والدفاعية من أجل الردع المؤثر في ساحات المواجهة".وقال: "الطائرات المسيرة التي سلمت إلى القوات المسلحة قبل نحو أسبوع هي نموذج من العمل الإسنادي المؤثر"، مؤكدا أن "هذا العمل سيستمر".طالع أيضا: إيران تلوح بقدرة طائراتها المسيرة على تهديد "ممرات بحرية استراتيجية" في العالم
https://sputnikarabic.ae/20230409/إيران-تكشف-عن-أحدث-مسيراتها-الانتحاريةفيديو-1075717950.html
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وزير الدفاع الإيراني يحدد 5 أولويات لعمل قوات بلاده خلال الفترة المقبلة
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حدد وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، 5 اولويات لعمل قوات بلاده خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم التركيز عليها.
ووفقا لتصريحات
نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، فإن آشتياني، أوضح أن أولوية عمل وزارته خلال الفترة المقبلة سوف تتركز حول "الفضاء والدفاع الجوي والصواريخ والمسيرات وساحات الحرب المعرفية".
وتحدث الوزير
الإيراني عما وصفها بـ"إعادة هيكلة وزارة الدفاع"، لافتا إلى أن هذه الهيكلة ستنطلق من "الواقعية والتعقل الذي تتسم به العقيدة الدفاعية والأمنية".
تصريحات آشتياني جاءت اليوم السبت، خلال كلمته أمام اجتماع مساعدي ومدراء وزارة الدفاع.
وقال: "وزارة الدفاع الايرانية تعمل على إنشاء بنى تحتية وتقوية المنظومات الوطنية والاتصالات والاستخبارات والفضاء السيبراني لمنع حدوث مفاجئة استراتيجية واستمرار العمليات الهجومية والدفاعية بهدف إيجاد عمق استراتيجي واستخدام القوة الناعمة أيضا".
وأوضح الوزير أن وزارته تستهدف أيضا "توفير إمكانيات وإسناد القطاعات الأمنية والدفاعية من أجل الردع المؤثر في ساحات المواجهة".
وقال: "الطائرات المسيرة التي سلمت إلى القوات المسلحة قبل نحو أسبوع هي نموذج من العمل الإسنادي المؤثر"، مؤكدا أن "هذا العمل سيستمر".