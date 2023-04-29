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وزير الدفاع الإيراني يعلن استعداد بلاده لتوسيع المناورات المشتركة مع الصين
وزير الدفاع الإيراني يعلن استعداد بلاده لتوسيع المناورات المشتركة مع الصين
أبدى وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني استعداد بلاده لتوسيع التدريبات المشتركة التي تجريها مع الصين. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T09:58+0000
2023-04-29T09:58+0000
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية فإن آشتياني أكد أن إيران مستعدة لتوسيع التعاون مع الصين كمّا ونوعا في المناورات البحرية والبرية والدفاع الجوي.تصريحات وزير الدفاع الإيراني جاءت خلال لقائه مع وزير الدفاع الصيني الجنرال لي شانغ فو، أمس الجمعة، على هامش اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.وأوضح الوزير الإيراني أن "الوضع الإقليمي والدولي آخذ في التغيير وتبعا لذلك أصبح توسيع العلاقات بين إيران والصين أكثر أهمية مما كان عليه في الماضي"، لافتا إلى أن "البلدين ومن خلال معرفة أهداف ونوايا أمريكا وحلفائها، حاولتا دائمًا منع تحقيق الأحادية والمقاربات الشمولية للغرب فيما يتعلق بالدول المستقلة".وقال: "نعتقد أنه فقط في ظل التفاعل والتعاون بين الدول ذات التوجهات المشتركة يمكن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي".من جهته وصف وزير الدفاع الصيني "لي شانغ فو"، العلاقات بين طهران وبكين بالـ"مهمة"، مؤكدا أن "تطوير العلاقات مع إيران يحظى بأهمية فائقة واستراتيجية بالنسبة للصين".طالع أيضا: قدرات لا مثيل لها… ما حجم القوة البحرية لروسيا والصين وإيران معا؟
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أخبار العالم الآن, الصين, أخبار إيران, إيران, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الصين, أخبار إيران, إيران, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الدفاع الإيراني يعلن استعداد بلاده لتوسيع المناورات المشتركة مع الصين

09:58 GMT 29.04.2023
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الدفاع الإيراني رضا آشتياني
وزير الدفاع الإيراني رضا آشتياني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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أبدى وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني استعداد بلاده لتوسيع التدريبات المشتركة التي تجريها مع الصين.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية فإن آشتياني أكد أن إيران مستعدة لتوسيع التعاون مع الصين كمّا ونوعا في المناورات البحرية والبرية والدفاع الجوي.
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تصريحات وزير الدفاع الإيراني جاءت خلال لقائه مع وزير الدفاع الصيني الجنرال لي شانغ فو، أمس الجمعة، على هامش اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال آشتياني: "إيران مستعدة لتعزيز تعاونها الدفاعي والعسكري مع جمهورية الصين الشعبية والأعضاء الآخرين في منظمة شنغهاي للتعاون في إطار الآليات القائمة".

وأوضح الوزير الإيراني أن "الوضع الإقليمي والدولي آخذ في التغيير وتبعا لذلك أصبح توسيع العلاقات بين إيران والصين أكثر أهمية مما كان عليه في الماضي"، لافتا إلى أن "البلدين ومن خلال معرفة أهداف ونوايا أمريكا وحلفائها، حاولتا دائمًا منع تحقيق الأحادية والمقاربات الشمولية للغرب فيما يتعلق بالدول المستقلة".
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وقال: "نعتقد أنه فقط في ظل التفاعل والتعاون بين الدول ذات التوجهات المشتركة يمكن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي".

واتهم آشتياني الولايات المتحدة الأمريكية بالانحراط "في خلق أزمات وتوترات في أوروبا الشرقية وغرب آسيا والمنطقة"، مؤكدا أن "السياسات الأمريكية تشكل تهديدا مشتركا لإيران والصين".

من جهته وصف وزير الدفاع الصيني "لي شانغ فو"، العلاقات بين طهران وبكين بالـ"مهمة"، مؤكدا أن "تطوير العلاقات مع إيران يحظى بأهمية فائقة واستراتيجية بالنسبة للصين".
طالع أيضا: قدرات لا مثيل لها… ما حجم القوة البحرية لروسيا والصين وإيران معا؟
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