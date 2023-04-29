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وزير مصري يقدم اقتراحا للحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار الذهب
وزير مصري يقدم اقتراحا للحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار الذهب
أعلن وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي، اليوم السبت، أنه يعتزم تقديم اقتراح للحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T10:37+0000
2023-04-29T10:37+0000
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وقال المصيلحي في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة، إن التدخل بالقوة في سوق الذهب لن يكون مفيد ولكن يمكننا اللجوء لآليات السوق وزيادة المعروض.وأشار وزير التموين المصري إلى أنه يتم دراسة المقترح مع اتحاد الغرف التجارية.وأوضح أن كمية الذهب الموجودة في مصر حاليا محدودة، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية يعد سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار.وكان هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب في مصر، قد ناشد في وقت سابق، الحكومة بالسماح بدخول المصريين العائدين من الخارج بكميات من الذهب بمايعادل قيمته 10 آلاف دولار، أي نحو 150 جرامًا من الذهب دون جمارك.وأوضح ميلاد أن ذلك يأتي لتخفيف الضغط على المخزون المحلي وتهدئة الأسعار، بجانب المساهمة في جذب العملة الأجنبية وضخها في السوق المحلي.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر نحو 2800 جنيه للغرام الواحد (90 دولارا أمريكيا) خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لينخفض اليوم السبت إلى نحو 2600 جنيه للغرام وفقاً لمتعاملين في السوق المحلي، بينما يقترب سعر الجنيه الذهب من 21 ألف جنيها.(الدولار الأمريكي يعادل 30.90 جنيها مصريا).
https://sputnikarabic.ae/20230410/شعبة-الذهب-المصرية-لـسبوتنيك-استقرار-الأسعار-يحتاج-لوقت-طويل-وأسباب-الارتفاع-لا-تزال-باقية-1075751595.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

وزير مصري يقدم اقتراحا للحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار الذهب

10:37 GMT 29.04.2023
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© shutterstock
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أعلن وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي، اليوم السبت، أنه يعتزم تقديم اقتراح للحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية.
وقال المصيلحي في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة، إن التدخل بالقوة في سوق الذهب لن يكون مفيد ولكن يمكننا اللجوء لآليات السوق وزيادة المعروض.

وأضاف: "سنتقدم بمقترح لمجلس الوزراء للسماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال كمية ذهب دون جمارك".

وأشار وزير التموين المصري إلى أنه يتم دراسة المقترح مع اتحاد الغرف التجارية.
وأوضح أن كمية الذهب الموجودة في مصر حاليا محدودة، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية يعد سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار.
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وكان هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب في مصر، قد ناشد في وقت سابق، الحكومة بالسماح بدخول المصريين العائدين من الخارج بكميات من الذهب بمايعادل قيمته 10 آلاف دولار، أي نحو 150 جرامًا من الذهب دون جمارك.
وأوضح ميلاد أن ذلك يأتي لتخفيف الضغط على المخزون المحلي وتهدئة الأسعار، بجانب المساهمة في جذب العملة الأجنبية وضخها في السوق المحلي.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر نحو 2800 جنيه للغرام الواحد (90 دولارا أمريكيا) خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لينخفض اليوم السبت إلى نحو 2600 جنيه للغرام وفقاً لمتعاملين في السوق المحلي، بينما يقترب سعر الجنيه الذهب من 21 ألف جنيها.
(الدولار الأمريكي يعادل 30.90 جنيها مصريا).
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