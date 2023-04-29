https://sputnikarabic.ae/20230429/-الجيش-السوداني-التآمر-كان-كبيرا-وخططت-له-جهات-في-الداخل-والخارج-1076450541.html

الجيش السوداني: التآمر على الدولة خططت له جهات في الداخل والخارج

الجيش السوداني: التآمر على الدولة خططت له جهات في الداخل والخارج

قال الجيش السوداني، اليوم السبت، إن التآمر على الدولة السودانية كان كبيرا وخططت له جهات في الداخل والخارج، لافتا إلى نجاحه في إحباط محاولة فاشلة للاستيلاء على... 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T08:29+0000

2023-04-29T08:29+0000

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وأضاف الجيش السوداني، في بيان، أن ما جرى خلال الأسبوعين الماضيين، كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بالقوة.وأكد البيان أن الجيش نجح في إحباط مشروع لاختطاف الدولة السودانية بكل تاريخها لصالح مشروع حكم ذاتي لشخص واحد.وأضاف أن الجيش يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتتمكن الشرطة وبقية أجهزة الدولة من استئناف عملها، مشيرا إلى أنه يعمل على عودة الحياة لطبيعتها بأسرع وقت ممكن.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230425/قيادي-سوداني-صراع-الجنرالات-في-السودان-لن-ينتهي-إلا-بقضاء-أحدهما-على-الآخر-1076284061.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم العربي