https://sputnikarabic.ae/20230430/أردوغان-يعلن-تحييد-زعيم-تنظيم-داعش-أبو-حسين-القرشي-على-يد-المخابرات-التركية-1076501184.html
أردوغان يعلن تحييد زعيم تنظيم "داعش" أبو حسين القرشي على يد المخابرات التركية
أردوغان يعلن تحييد زعيم تنظيم "داعش" أبو حسين القرشي على يد المخابرات التركية
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن جهاز المخابرات التركي (MIT) قتل "زعيم" تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) خلال... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T22:12+0000
2023-04-30T22:12+0000
2023-04-30T21:20+0000
رجب طيب أردوغان
تنظيم داعش الإرهابي
مقتل زعيم داعش
العالم
أخبار سوريا اليوم
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وأضاف، أن "جهاز المخابرات التركي كان يتعقب منذ فترة طويلة زعيم تنظيم داعش (أبو حسين القريشي). مشيرا إلى أنه تم تحييده خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات في سوريا يوم أمس السبت.وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن في رسالة صوتية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقتل زعيمه المدعو (أبو الحسن الهاشمي القرشي) في مواجهات في ضواحي درعا بالجنوب السوري، وتعيين المدعو أبو الحسين القرشي خلفاً له.وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا، مُني تنظيم "داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بالهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.وأعلن العراق، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، فيما خسر تنظيم داعش آخر معاقله في عام 2019 في سوريا، لكن لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية، ويشنون هجمات متفرقة.
https://sputnikarabic.ae/20221130/داعش-يعلن-مقتل-زعيمه-أبو-الحسن-القرشي-1070705908.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, تنظيم داعش الإرهابي, مقتل زعيم داعش, العالم, أخبار سوريا اليوم
رجب طيب أردوغان, تنظيم داعش الإرهابي, مقتل زعيم داعش, العالم, أخبار سوريا اليوم
أردوغان يعلن تحييد زعيم تنظيم "داعش" أبو حسين القرشي على يد المخابرات التركية
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن جهاز المخابرات التركي (MIT) قتل "زعيم" تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) خلال عملية أمنية في سوريا.
وأضاف، أن "جهاز المخابرات التركي كان يتعقب منذ فترة طويلة زعيم تنظيم داعش (أبو حسين القريشي). مشيرا إلى أنه تم تحييده خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات في سوريا يوم أمس السبت.
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن في رسالة صوتية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقتل زعيمه المدعو (أبو الحسن الهاشمي القرشي)
في مواجهات في ضواحي درعا بالجنوب السوري، وتعيين المدعو أبو الحسين القرشي خلفاً له.
وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا، مُني تنظيم "داعش
(الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بالهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.
30 نوفمبر 2022, 15:48 GMT
وأعلن العراق، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، فيما خسر تنظيم داعش آخر معاقله في عام 2019 في سوريا، لكن لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية، ويشنون هجمات متفرقة.