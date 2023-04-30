https://sputnikarabic.ae/20230430/أعداد-اللاجئين-في-الدول-العربية-1076476448.html
أعداد اللاجئين في الدول العربية
أعداد اللاجئين في الدول العربية
تفاوتت الدول العربية فيما بينها من حيث أعداد اللاجئين لديها باختلاف موقعها من مناطق النزاعات وبحسب الإمكانات التي تسمح لها بتحمل أعباء أعداد تضاف إلى احتياجات... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T07:34+0000
2023-04-30T07:34+0000
2023-04-30T07:34+0000
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أعداد اللاجئين في الدول العربية
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تفاوتت الدول العربية فيما بينها من حيث أعداد اللاجئين لديها باختلاف موقعها من مناطق النزاعات وبحسب الإمكانات التي تسمح لها بتحمل أعباء أعداد تضاف إلى احتياجات شعوبها، وفيما يلي نعرض إحصاءات عن أعداد اللاجئين في أبرز الدول العربية المستقبلة لهم.