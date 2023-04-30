عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230430/أوكرانيا-تطالب-الناتو-بمزيد-من-الأسلحة-والمعدات-1076498759.html
أوكرانيا تطالب الناتو بمزيد من الأسلحة والمعدات
أوكرانيا تطالب الناتو بمزيد من الأسلحة والمعدات
أبلغ القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأنه أبلغ القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي كريستوفر كافولي بشأن الوضع على خط المواجهة، وناقشا تزويد... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T19:39+0000
2023-04-30T19:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
طلب مساعدات عسكرية
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وقال زالوجني في بيان عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الأحد: "عقدت اجتماعا موسعا مع القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا - قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي. وتحدثنا بالتفصيل عن الوضع العملياتي على طول خط المواجهة بأكمله. ووصفنا السيناريوهات المحتملة والتهديدات والمتطلبات الأساسية لأعمالنا المستقبلية. لقد وضعنا لأنفسنا هدفا – الاستعداد بطريقة تمكن من إكمال مهام معينة قدر الإمكان".وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، إن الإمكانات والقدرات القتالية لجميع دول حلف شمال الأطلسي استُخدمت ضد روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ولفت شويغو خلال خطابه في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، إلى أن الغرب أظهر استعداده المسبق للمواجهة مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230428/شويغو-الغرب-استعد-مسبقا-للمواجهة-مع-روسيا-1076400128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, طلب مساعدات عسكرية, الناتو
العالم, أخبار أوكرانيا, طلب مساعدات عسكرية, الناتو

أوكرانيا تطالب الناتو بمزيد من الأسلحة والمعدات

19:39 GMT 30.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبرTelegram
أبلغ القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأنه أبلغ القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي كريستوفر كافولي بشأن الوضع على خط المواجهة، وناقشا تزويد كييف بالأسلحة والمعدات.
وقال زالوجني في بيان عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الأحد: "عقدت اجتماعا موسعا مع القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا - قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي. وتحدثنا بالتفصيل عن الوضع العملياتي على طول خط المواجهة بأكمله. ووصفنا السيناريوهات المحتملة والتهديدات والمتطلبات الأساسية لأعمالنا المستقبلية. لقد وضعنا لأنفسنا هدفا – الاستعداد بطريقة تمكن من إكمال مهام معينة قدر الإمكان".
ووفقا له، تحتاج كييف إلى إمدادات كافية وفي الوقت المناسب من الذخيرة والمعدات العسكرية، موضحا: "ناقشنا أيضا قضايا تدريب الجنود. واتفقنا على مواصلة الحوار والعمل على تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا".
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، إن الإمكانات والقدرات القتالية لجميع دول حلف شمال الأطلسي استُخدمت ضد روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من المنتدى العسكري التقني آرميا-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
شويغو: الغرب استعد مسبقا للمواجهة مع روسيا
28 أبريل, 06:53 GMT
ولفت شويغو خلال خطابه في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، إلى أن الغرب أظهر استعداده المسبق للمواجهة مع روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:38 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:53 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة28 أبريل, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала