https://sputnikarabic.ae/20230430/أوكرانيا-تطالب-الناتو-بمزيد-من-الأسلحة-والمعدات-1076498759.html
أوكرانيا تطالب الناتو بمزيد من الأسلحة والمعدات
أوكرانيا تطالب الناتو بمزيد من الأسلحة والمعدات
أبلغ القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأنه أبلغ القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي كريستوفر كافولي بشأن الوضع على خط المواجهة، وناقشا تزويد... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T19:39+0000
2023-04-30T19:39+0000
2023-04-30T19:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
طلب مساعدات عسكرية
الناتو
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وقال زالوجني في بيان عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الأحد: "عقدت اجتماعا موسعا مع القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا - قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي. وتحدثنا بالتفصيل عن الوضع العملياتي على طول خط المواجهة بأكمله. ووصفنا السيناريوهات المحتملة والتهديدات والمتطلبات الأساسية لأعمالنا المستقبلية. لقد وضعنا لأنفسنا هدفا – الاستعداد بطريقة تمكن من إكمال مهام معينة قدر الإمكان".وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، إن الإمكانات والقدرات القتالية لجميع دول حلف شمال الأطلسي استُخدمت ضد روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ولفت شويغو خلال خطابه في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، إلى أن الغرب أظهر استعداده المسبق للمواجهة مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230428/شويغو-الغرب-استعد-مسبقا-للمواجهة-مع-روسيا-1076400128.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, طلب مساعدات عسكرية, الناتو
العالم, أخبار أوكرانيا, طلب مساعدات عسكرية, الناتو
أوكرانيا تطالب الناتو بمزيد من الأسلحة والمعدات
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أبلغ القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأنه أبلغ القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي كريستوفر كافولي بشأن الوضع على خط المواجهة، وناقشا تزويد كييف بالأسلحة والمعدات.
وقال زالوجني في بيان عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الأحد: "عقدت اجتماعا موسعا مع القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا - قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي. وتحدثنا بالتفصيل عن الوضع العملياتي على طول خط المواجهة بأكمله. ووصفنا السيناريوهات المحتملة والتهديدات والمتطلبات الأساسية لأعمالنا المستقبلية. لقد وضعنا لأنفسنا هدفا – الاستعداد بطريقة تمكن من إكمال مهام معينة قدر الإمكان".
ووفقا له، تحتاج كييف إلى إمدادات كافية وفي الوقت المناسب من الذخيرة والمعدات العسكرية، موضحا: "ناقشنا أيضا قضايا تدريب الجنود. واتفقنا على مواصلة الحوار والعمل على تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا".
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، إن الإمكانات والقدرات القتالية لجميع دول حلف شمال الأطلسي استُخدمت ضد روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ولفت شويغو خلال خطابه في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، إلى أن الغرب أظهر استعداده المسبق للمواجهة مع روسيا.