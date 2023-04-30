https://sputnikarabic.ae/20230430/إعلام-النيابة-العامة-التونسية-تتحفظ-على-66-مشجعا-بعد-أحداث-مباراة-الترجي-وشبيبة-القبائل-1076482908.html
إعلام: النيابة العامة التونسية تتحفظ على 66 مشجعا بعد أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل
إعلام: النيابة العامة التونسية تتحفظ على 66 مشجعا بعد أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل
قالت تقارير إعلامية إن النيابة العامة التونسية امرت بالتحفظ على 66 شخصا عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T11:52+0000
2023-04-30T11:52+0000
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ووفق ما نقلته إذاعة موزاييك عن مصدر وصفته بالمطلع، أكد أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت لأعوان الشرطة العدلية بمقرين بالاحتفاظ بـ 66 شابا، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها ليلة أمس مباراة الترجي الرياضي ضدّ شبيبة القبائل الجزائري".وأوضح المصدر أن المتحفظ عليهم منهم 48 شخصا فوق 18 عاما، وجهت إليهم تهم بـ "رمي الحجارة وإحداث الشغب وإضرام النار داخل الملعب".وكانت مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، قد أقيمت أمس على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وهي النتيجة التي أهلت الترجي للصعود إلى نصف نهائي البطولة، عقب فوزه في مباراة الإياب بهدف مقابل لا شيء على شبيبة القبائل في ملعبه بالجزائر.يشار إلى أن الأهلي المصري من المقرر أن يقابل الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، عقب تعادله سلبيا أمس مع الرجاء المغربي، وهو التعادل الذي أهله لنصف النهائي بسبب فوزه في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل لا شيء.طالع أيضا: وفاة الرئيس الأسبق لنادي الترجي التونسي عزيز زهير
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https://sputnikarabic.ae/20230410/الكونفدرالية-الأفريقية-تحسم-خلاف-الترجي-التونسي-والمريخ-السوداني-1075757153.html
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نادي الأهلي, أخبار تونس اليوم, تونس, رياضة, الأخبار
نادي الأهلي, أخبار تونس اليوم, تونس, رياضة, الأخبار
إعلام: النيابة العامة التونسية تتحفظ على 66 مشجعا بعد أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل
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قالت تقارير إعلامية إن النيابة العامة التونسية امرت بالتحفظ على 66 شخصا عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
ووفق ما نقلته
إذاعة موزاييك عن مصدر وصفته بالمطلع، أكد أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت لأعوان الشرطة العدلية بمقرين بالاحتفاظ بـ 66 شابا، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها ليلة أمس مباراة الترجي الرياضي ضدّ شبيبة القبائل الجزائري".
وأوضح المصدر أن المتحفظ عليهم منهم 48 شخصا فوق 18 عاما، وجهت إليهم تهم بـ "رمي الحجارة وإحداث الشغب وإضرام النار داخل الملعب".
ولفت إلى أن منهم "12 قاصرا تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما"، مشيرا إلى أن قرارا بالتحفظ لمدة 48 ساعة شمل 6 أشخاص بسبب "تدليس بطاقات دخول ومسك سلاح أبيض دون ترخيص وحيازة مواد مخدرة".
وكانت مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، قد أقيمت أمس على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وهي النتيجة التي أهلت الترجي للصعود إلى نصف نهائي البطولة، عقب فوزه في مباراة الإياب بهدف مقابل لا شيء على شبيبة القبائل في ملعبه بالجزائر.
وقد شهدت مباراة الترجي أمس في رادس، مواجهات بين الجماهير وقوى الأمن، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، عقب حالة من الفوضى عمت المدرجات بعد اشتعال النيران في جزء من الملعب بسبب الشماريخ التي ألقتها الجماهير.
يشار إلى أن الأهلي المصري من المقرر أن يقابل الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، عقب تعادله سلبيا أمس مع الرجاء المغربي، وهو التعادل الذي أهله لنصف النهائي بسبب فوزه في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل لا شيء.