https://sputnikarabic.ae/20230430/إعلام-النيابة-العامة-التونسية-تتحفظ-على-66-مشجعا-بعد-أحداث-مباراة-الترجي-وشبيبة-القبائل-1076482908.html

إعلام: النيابة العامة التونسية تتحفظ على 66 مشجعا بعد أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل

إعلام: النيابة العامة التونسية تتحفظ على 66 مشجعا بعد أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل

قالت تقارير إعلامية إن النيابة العامة التونسية امرت بالتحفظ على 66 شخصا عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال... 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T11:52+0000

2023-04-30T11:52+0000

2023-04-30T11:52+0000

نادي الأهلي

أخبار تونس اليوم

تونس

رياضة

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104476/09/1044760931_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b051555ee2952064177ec52a5961207.jpg

ووفق ما نقلته إذاعة موزاييك عن مصدر وصفته بالمطلع، أكد أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت لأعوان الشرطة العدلية بمقرين بالاحتفاظ بـ 66 شابا، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها ليلة أمس مباراة الترجي الرياضي ضدّ شبيبة القبائل الجزائري".وأوضح المصدر أن المتحفظ عليهم منهم 48 شخصا فوق 18 عاما، وجهت إليهم تهم بـ "رمي الحجارة وإحداث الشغب وإضرام النار داخل الملعب".وكانت مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، قد أقيمت أمس على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وهي النتيجة التي أهلت الترجي للصعود إلى نصف نهائي البطولة، عقب فوزه في مباراة الإياب بهدف مقابل لا شيء على شبيبة القبائل في ملعبه بالجزائر.يشار إلى أن الأهلي المصري من المقرر أن يقابل الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، عقب تعادله سلبيا أمس مع الرجاء المغربي، وهو التعادل الذي أهله لنصف النهائي بسبب فوزه في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل لا شيء.طالع أيضا: وفاة الرئيس الأسبق لنادي الترجي التونسي عزيز زهير

https://sputnikarabic.ae/20230422/الأهلى-المصري-يفوز-على-الرجاء-المغربي-2-0-في-دوري-أبطال-أفريقيا-1076190692.html

https://sputnikarabic.ae/20230410/الكونفدرالية-الأفريقية-تحسم-خلاف-الترجي-التونسي-والمريخ-السوداني-1075757153.html

أخبار تونس اليوم

تونس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الأهلي, أخبار تونس اليوم, تونس, رياضة, الأخبار