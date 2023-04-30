https://sputnikarabic.ae/20230430/الآلية-الثلاثية-في-السودان-تدعو-البرهان-وحميدتي-إلى-تمديد-آخر-لوقف-إطلاق-النار-3-أيام-1076496968.html

الآلية الثلاثية في السودان تدعو البرهان وحميدتي إلى تمديد آخر لوقف إطلاق النار 3 أيام

الآلية الثلاثية في السودان تدعو البرهان وحميدتي إلى تمديد آخر لوقف إطلاق النار 3 أيام

دعت الآلية الثلاثية في السودان، مساء اليوم الأحد، قائد الجيش السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للموافقة على... 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T18:12+0000

2023-04-30T18:12+0000

2023-04-30T19:07+0000

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وقالت الآلية الثلاثية، (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية، والأمم المتحدة)، في بيان لها، إن "وقف إطلاق النار سيمهد الطريق لمحادثات بين الجيش والدعم السريع، والتوصل لوقف دائم للأعمال العدائية"، داعية لاحترام وقف النار لحاجة الشعب الماسة لهدنة إنسانية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.كما أعلن الجيش السوداني، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة مماثلة أعلنتها قوات الدعم السريع.وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي