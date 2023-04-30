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https://sputnikarabic.ae/20230430/الآلية-الثلاثية-في-السودان-تدعو-البرهان-وحميدتي-إلى-تمديد-آخر-لوقف-إطلاق-النار-3-أيام-1076496968.html
الآلية الثلاثية في السودان تدعو البرهان وحميدتي إلى تمديد آخر لوقف إطلاق النار 3 أيام
الآلية الثلاثية في السودان تدعو البرهان وحميدتي إلى تمديد آخر لوقف إطلاق النار 3 أيام
دعت الآلية الثلاثية في السودان، مساء اليوم الأحد، قائد الجيش السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للموافقة على... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T18:12+0000
2023-04-30T19:07+0000
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وقالت الآلية الثلاثية، (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية، والأمم المتحدة)، في بيان لها، إن "وقف إطلاق النار سيمهد الطريق لمحادثات بين الجيش والدعم السريع، والتوصل لوقف دائم للأعمال العدائية"، داعية لاحترام وقف النار لحاجة الشعب الماسة لهدنة إنسانية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.كما أعلن الجيش السوداني، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة مماثلة أعلنتها قوات الدعم السريع.وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/نائب-رئيس-الإمارات-يؤكد-للبرهان-حرص-بلاده-على-دعم-جميع-المبادرات-لوقف-التصعيد-في-السودان-1076494068.html
https://sputnikarabic.ae/20230430/مجلس-التعاون-الخليجي-يدعو-إلى-التهدئة-في-السودان-وتغليب-المصلحة-الوطنية-1076489059.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الآلية الثلاثية في السودان تدعو البرهان وحميدتي إلى تمديد آخر لوقف إطلاق النار 3 أيام

18:12 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 19:07 GMT 30.04.2023)
© AFP 2023عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة.
عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023
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دعت الآلية الثلاثية في السودان، مساء اليوم الأحد، قائد الجيش السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للموافقة على تمديد وقف إطلاق النار 72 ساعة.
وقالت الآلية الثلاثية، (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية، والأمم المتحدة)، في بيان لها، إن "وقف إطلاق النار سيمهد الطريق لمحادثات بين الجيش والدعم السريع، والتوصل لوقف دائم للأعمال العدائية"، داعية لاحترام وقف النار لحاجة الشعب الماسة لهدنة إنسانية.
القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
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16:50 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.
كما أعلن الجيش السوداني، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة مماثلة أعلنتها قوات الدعم السريع.
وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى التهدئة في السودان وتغليب المصلحة الوطنية
15:29 GMT
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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