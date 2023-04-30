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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-ذخيرة-أعدتها-أوكرانيا-للهجوم-المضاد-في-بافلوغراد-فيديو-1076501582.html
الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخيرة أعدتها أوكرانيا للهجوم المضاد في بافلوغراد
الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخيرة أعدتها أوكرانيا للهجوم المضاد في بافلوغراد
قال فلاديمير روجوف، مسؤول كبير في إدارة زابوروجيه الإقليمية، إن الجيش الروشي شن ضربات قوية على البنية التحتية للسكك الحديدية والمستودعات في بافلوغراد. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T23:48+0000
2023-04-30T22:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
الجيش الروسي
تدمير مواقع
القوات الروسية
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بافلوغراد مدينة في منطقة دنيبروبتروفسك مازالت تخضع للقوات الأوكرانية.وقال روغوف على قناته بتطبيق "تلغرام"، في وقت متأخر من ليلة الأحد،أفادت وسائل إعلام أوكرانية، الأحد، بسماع دوي انفجارات في بافلوغراد.في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن كييف قد تشن هجومًا مضادًا في وقت متأخر من هذا الصيف، وقال في وقت لاحق، إن الهجوم سيبدأ قريبا.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن العملية كان من المقرر إجراؤها في 30 أبريل/نيسان المنصرم. وفي الأسبوع الماضي، ذكر نائب أوكراني، أن أوكرانيا تأمل في شن الهجوم في أبريل، لكن نقص الأسلحة أخره إلى أجل غير مسمى.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
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روسيا, القوات الأوكرانية, الجيش الروسي, تدمير مواقع, القوات الروسية
روسيا, القوات الأوكرانية, الجيش الروسي, تدمير مواقع, القوات الروسية

الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخيرة أعدتها أوكرانيا للهجوم المضاد في بافلوغراد

23:48 GMT 30.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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قال فلاديمير روجوف، مسؤول كبير في إدارة زابوروجيه الإقليمية، إن الجيش الروشي شن ضربات قوية على البنية التحتية للسكك الحديدية والمستودعات في بافلوغراد.
بافلوغراد مدينة في منطقة دنيبروبتروفسك مازالت تخضع للقوات الأوكرانية.
وقال روغوف على قناته بتطبيق "تلغرام"، في وقت متأخر من ليلة الأحد،

أخبرني السكان المحليون أنه في بافلوغراد تعرضت البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود، التي جمعتها القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد، لغارات عنيفة.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، الأحد، بسماع دوي انفجارات في بافلوغراد.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن كييف قد تشن هجومًا مضادًا في وقت متأخر من هذا الصيف، وقال في وقت لاحق، إن الهجوم سيبدأ قريبا.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن العملية كان من المقرر إجراؤها في 30 أبريل/نيسان المنصرم. وفي الأسبوع الماضي، ذكر نائب أوكراني، أن أوكرانيا تأمل في شن الهجوم في أبريل، لكن نقص الأسلحة أخره إلى أجل غير مسمى.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
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