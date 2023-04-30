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الخارجية الأمريكية: الحوار بين يريفان وباكو السبيل الوحيد للسلام
الخارجية الأمريكية: الحوار بين يريفان وباكو السبيل الوحيد للسلام
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم أمس السبت، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أكد خلالها أن واشنطن تعتبر الحوار المباشر بين... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T06:03+0000
2023-04-30T06:03+0000
العالم
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وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية إن" الوزير بلينكين شدد خلال المحادثة على أهمية محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان وأكد على استمرار دعم الولايات المتحدة".وأضاف البيان: "أكد الوزير بلينكن أن الحوار المباشر والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز، معرباً أيضا عن دعمه لالتزام باشينيان بعملية السلام".ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان واشنطن في 30 أبريل الجاري ، حيث سيشارك في الجولة القادمة من المناقشات حول اتفاقية تطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية.
https://sputnikarabic.ae/20230413/وزير-خارجية-أرمينيا-يشكو-للخارجية-الأمريكية-من-تصرفات-أذربيجان-على-الحدود-1075843063.html
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الخارجية الأمريكية: الحوار بين يريفان وباكو السبيل الوحيد للسلام

06:03 GMT 30.04.2023
© flickr.com / tom.arthurالخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© flickr.com / tom.arthur
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم أمس السبت، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أكد خلالها أن واشنطن تعتبر الحوار المباشر بين باكو ويريفان السبيل الوحيد لتسوية الخلافات في منطقة القوقاز.
وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية إن" الوزير بلينكين شدد خلال المحادثة على أهمية محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان وأكد على استمرار دعم الولايات المتحدة".
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وأضاف البيان: "أكد الوزير بلينكن أن الحوار المباشر والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز، معرباً أيضا عن دعمه لالتزام باشينيان بعملية السلام".

ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان واشنطن في 30 أبريل الجاري ، حيث سيشارك في الجولة القادمة من المناقشات حول اتفاقية تطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية.
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