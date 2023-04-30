https://sputnikarabic.ae/20230430/الخارجية-الإيرانية-نظرة-الأمريكيين-إلى-الكيان-الصهيوني-تغيرت-بشكل-ملحوظ-1076484135.html
الخارجية الإيرانية: نظرة الأمريكيين إلى الكيان الصهيوني تغيرت بشكل ملحوظ
الخارجية الإيرانية: نظرة الأمريكيين إلى الكيان الصهيوني تغيرت بشكل ملحوظ
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، إن نظرة الأمريكيين إلى طبيعة "الكيان الصهيوني" تغيرت بشكل ملموس. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T12:54+0000
2023-04-30T12:54+0000
2023-04-30T12:59+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg
ونشر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأب الروحي لإسرائيل.وقال ناصر كنعاني:وأرفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة، أوضح من خلالها أنه في استطلاع أمريكي للرأي لجامعة ماريلاند، فإن 20% من الجمهوريين و44% من الديمقراطيين يعتقدون أن إسرائيل دولة "عنصرية"، كما تزايد دعم حركة "مقاطعة الصهيونية" داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.ويشار إلى أن ناصر كنعاني، قد نشر تغريدة أخرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، قال فيها:وجاءت تغريدة كنعاني في هذا التاريخ بمناسبة إحياء "يوم القدس العالمي" في إيران ودول أخرى حول العالم، والذي أكد من خلالها عالمية القضية الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الخارجية-الإيرانية-تحرير-فلسطين-أقرب-من-أي-وقت-مضى-1075956782.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_169:0:2681:1884_1920x0_80_0_0_2d53a0d23565a87a9f4030cd6c82996a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الإيرانية: نظرة الأمريكيين إلى الكيان الصهيوني تغيرت بشكل ملحوظ
12:54 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 30.04.2023) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، إن نظرة الأمريكيين إلى طبيعة "الكيان الصهيوني" تغيرت بشكل ملموس.
ونشر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأب الروحي لإسرائيل.
بالنظر إلى الأجواء العامة في أمريكا بشأن طبيعة الكيان الصهيوني، فإن تلك النظرة قد تغيرت بشكل ملموس.
وأرفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة، أوضح من خلالها أنه في استطلاع أمريكي للرأي لجامعة ماريلاند، فإن 20% من الجمهوريين و44% من الديمقراطيين يعتقدون أن إسرائيل دولة "عنصرية"، كما تزايد دعم حركة "مقاطعة الصهيونية" داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.
ويشار إلى أن ناصر كنعاني، قد نشر تغريدة أخرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، قال فيها:
إن الكيان الصهيوني هو الآن أكثر هشاشة من أي وقت مضى وتحرير فلسطين بات أقرب من أي وقت آخر.
وجاءت تغريدة كنعاني في هذا التاريخ بمناسبة إحياء "يوم القدس العالمي"
في إيران ودول أخرى حول العالم، والذي أكد من خلالها عالمية القضية الفلسطينية.