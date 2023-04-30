عربي
https://sputnikarabic.ae/20230430/الخارجية-الإيرانية-نظرة-الأمريكيين-إلى-الكيان-الصهيوني-تغيرت-بشكل-ملحوظ-1076484135.html
الخارجية الإيرانية: نظرة الأمريكيين إلى الكيان الصهيوني تغيرت بشكل ملحوظ
الخارجية الإيرانية: نظرة الأمريكيين إلى الكيان الصهيوني تغيرت بشكل ملحوظ
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، إن نظرة الأمريكيين إلى طبيعة "الكيان الصهيوني" تغيرت بشكل ملموس. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T12:54+0000
2023-04-30T12:59+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg
ونشر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأب الروحي لإسرائيل.وقال ناصر كنعاني:وأرفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة، أوضح من خلالها أنه في استطلاع أمريكي للرأي لجامعة ماريلاند، فإن 20% من الجمهوريين و44% من الديمقراطيين يعتقدون أن إسرائيل دولة "عنصرية"، كما تزايد دعم حركة "مقاطعة الصهيونية" داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.ويشار إلى أن ناصر كنعاني، قد نشر تغريدة أخرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، قال فيها:وجاءت تغريدة كنعاني في هذا التاريخ بمناسبة إحياء "يوم القدس العالمي" في إيران ودول أخرى حول العالم، والذي أكد من خلالها عالمية القضية الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الخارجية-الإيرانية-تحرير-فلسطين-أقرب-من-أي-وقت-مضى-1075956782.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_169:0:2681:1884_1920x0_80_0_0_2d53a0d23565a87a9f4030cd6c82996a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية الإيرانية: نظرة الأمريكيين إلى الكيان الصهيوني تغيرت بشكل ملحوظ

12:54 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 30.04.2023)
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، إن نظرة الأمريكيين إلى طبيعة "الكيان الصهيوني" تغيرت بشكل ملموس.
ونشر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأب الروحي لإسرائيل.
وقال ناصر كنعاني:
بالنظر إلى الأجواء العامة في أمريكا بشأن طبيعة الكيان الصهيوني، فإن تلك النظرة قد تغيرت بشكل ملموس.
المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
الخارجية الإيرانية: تحرير فلسطين أقرب من أي وقت مضى
15 أبريل, 15:31 GMT
وأرفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة، أوضح من خلالها أنه في استطلاع أمريكي للرأي لجامعة ماريلاند، فإن 20% من الجمهوريين و44% من الديمقراطيين يعتقدون أن إسرائيل دولة "عنصرية"، كما تزايد دعم حركة "مقاطعة الصهيونية" داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.
ويشار إلى أن ناصر كنعاني، قد نشر تغريدة أخرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، قال فيها:
إن الكيان الصهيوني هو الآن أكثر هشاشة من أي وقت مضى وتحرير فلسطين بات أقرب من أي وقت آخر.
وجاءت تغريدة كنعاني في هذا التاريخ بمناسبة إحياء "يوم القدس العالمي" في إيران ودول أخرى حول العالم، والذي أكد من خلالها عالمية القضية الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:53 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة28 أبريل, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала