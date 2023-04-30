https://sputnikarabic.ae/20230430/الخارجية-الروسية-استطاعت-روسيا-ضمان-العمل-الفعال-لمجلس-الأمن-الدولي-رغم-جهود-الغرب-1076479038.html
الخارجية الروسية: استطاعت روسيا ضمان العمل الفعال لمجلس الأمن الدولي رغم جهود الغرب
الخارجية الروسية: استطاعت روسيا ضمان العمل الفعال لمجلس الأمن الدولي رغم جهود الغرب
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، على أن موسكو استطاعت ضمان العمل الفعال لمجلس الأمن الدولي رغم جهود ومساعي الغرب. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T09:29+0000
2023-04-30T09:29+0000
2023-04-30T09:29+0000
روسيا
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وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "تمكن الجانب الروسي من ضمان فعالية عمل مجلس الأمن الدولي رغم توتر الأوضاع بسبب جهود الوفود الغربية".وأضاف البيان بالقول: "في 30 نيسان/ أبريل ، تنتهي رئاسة روسيا في مجلس الأمن الدولي وعلى الرغم من التوتر الشديد في مجلس الأمن بسبب جهود الوفود الغربية، فقد تمكنا من ضمان التشغيل الفعال لهذا الأمر الأكثر أهمية، هيئة منظومة الأمم المتحدة".وتابع البيان بالقول إنه خلال الرئاسة الروسية، تم تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تفويض المجلس في أبريل ودورة التقرير بالكامل".
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روسيا
الخارجية الروسية: استطاعت روسيا ضمان العمل الفعال لمجلس الأمن الدولي رغم جهود الغرب
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، على أن موسكو استطاعت ضمان العمل الفعال لمجلس الأمن الدولي رغم جهود ومساعي الغرب.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "تمكن الجانب الروسي من ضمان فعالية عمل مجلس الأمن الدولي رغم توتر الأوضاع بسبب جهود الوفود الغربية".
وأضاف البيان بالقول: "في 30 نيسان/ أبريل ، تنتهي رئاسة روسيا في مجلس الأمن الدولي وعلى الرغم من التوتر الشديد في مجلس الأمن بسبب جهود الوفود الغربية، فقد تمكنا من ضمان التشغيل الفعال لهذا الأمر الأكثر أهمية، هيئة منظومة الأمم المتحدة".
وتابع البيان بالقول إنه خلال الرئاسة الروسية، تم تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تفويض المجلس في أبريل ودورة التقرير بالكامل".