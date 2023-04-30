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https://sputnikarabic.ae/20230430/الخارجية-السودانية-ندين-اعتداءات-الدعم-السريع-على-مقار-البعثات-الدبلوماسية-1076480732.html
الخارجية السودانية: ندين اعتداءات "الدعم السريع" على مقار البعثات الدبلوماسية
الخارجية السودانية: ندين اعتداءات "الدعم السريع" على مقار البعثات الدبلوماسية
اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بتنفيذ اعتداءات سافرة ومتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T10:45+0000
2023-04-30T10:45+0000
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جاء هذا في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وقال البيان: "تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات الاعتداءات السافرة والمتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية من قبل قوات الدعم السريع المتمردة."وأضاف البيان: "ففي انتهاك صارخ لكل الأعراف والمعاهدات الدولية، اعتدت هذه القوات المتمردة بتاريخ 28 أابريل (نيسان) الجاري على مقر السفارة الإندونيسية"، متهمة إياها بسرقة عربة دبلوماسية تتبع السفارة.وعبرت وزارة الخارجية عن أسفها "لهذا الانتهاكات الصادرة من هذه القوات المتمردة"، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذا السلوك الإجرامي بأشد العبارات.وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/حمدوك-العالم-سيواجه-كابوسا-إذا-تحول-النزاع-في-السودان-لحرب-أهلية--1076474501.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار

الخارجية السودانية: ندين اعتداءات "الدعم السريع" على مقار البعثات الدبلوماسية

10:45 GMT 30.04.2023
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMIDأفراد من الجيش السوداني
أفراد من الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMID
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اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بتنفيذ اعتداءات سافرة ومتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية.
جاء هذا في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
حمدوك: العالم سيواجه "كابوسا" إذا تحول النزاع في السودان لحرب أهلية
06:19 GMT
وقال البيان: "تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات الاعتداءات السافرة والمتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية من قبل قوات الدعم السريع المتمردة."
وأضاف البيان: "ففي انتهاك صارخ لكل الأعراف والمعاهدات الدولية، اعتدت هذه القوات المتمردة بتاريخ 28 أابريل (نيسان) الجاري على مقر السفارة الإندونيسية"، متهمة إياها بسرقة عربة دبلوماسية تتبع السفارة.
وعبرت وزارة الخارجية عن أسفها "لهذا الانتهاكات الصادرة من هذه القوات المتمردة"، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذا السلوك الإجرامي بأشد العبارات.
وفي وقت سابق اليوم، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني بخرق الهدنة الإنسانية باستهداف عدد من مواقع تمركزها في الخرطوم.
وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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